Пострадавшим при обрушении дома в Приморье начали выплачивать компенсации
В Приморье продолжается разбор завалов на месте частичного обрушения жилого дома. Напомним, что в поселке Новонежино в ночь на 15 октября рухнула потолочная плита, лестница и стены, которые завалили женщину. Часть квартир повреждено, вход в них запрещен. Тем, кто не может попасть в свои жилища, выплачивают компенсации.
Тем, кто лишен доступа в свой квартиры, выплачивается по десять тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости. В списке на компенсации значится 47 человек, местные власти не исключают, что он может расшириться.
- Пострадавшим мы можем предоставить пять муниципальных квартир. Сейчас в жилье затаскиваем мебель, печки и другие предметы быта, - рассказал «КП-Владивосток» Виктор Михайлов, глава Шкотовского района.
Он также отметил, что особенно сильно пострадали четыре квартиры. Тем, кто в них проживал, планируется вручить сертификаты на покупку новых.
- Планируем сегодня (17 октября – прим. ред.) вечером начать разборку. На место вскоре должны приехать краны и прочая спецтехника из Владивостока. Можно ли будет восстановить подъезд, станет известно только после того, как специалисты разберут завалы, посмотрят швы и прочее, - добавил Виктор Михайлов.
Дом, по словам главы района, аварийным признан не был.
Пострадавшим при обрушении дома в Приморье окажут материальную помощь.
Напомним, жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU