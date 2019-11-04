2019-11-04T12:21:42+03:00
Происшествия

На суше и в воде: моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморье, до сих пор не нашли

К поискам подключились судно «Ростов Великий» и катер «Яшмит» [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Взрыв произошел 2 ноября рано утром.Взрыв произошел 2 ноября рано утром.Фото: Социальные сети
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Четвертого ноября с утра продолжились поиски без вести пропавшего моряка, пострадавшего при взрыве на танкере «Залив Америка» у Находки. Известно, что к операции подключились морское судно «Ростов Великий» и катер «Яшмин».

По состоянию на 13:00 по местному времени, было обследовано 1890 квадратных метров акватории. На сегодня поисковые работы уже завершились. Пока найти моряка не удалось. Судно уже пришвартовалось у четвертой якорной стоянки. По словам дежурного морского спасательного центра, затем к делу приступили сотрудники МЧС, которые осуществили водолазные спуски. Сегодня волны были невысокими, что позволило обследовать не только поверхность моря.

ЧП на приморском танкере.Видео: социальные сетиМилана СОКОЛ

- Обследовано 24 тысячи квадратным метров акватории и примерно 16,5 километров береговой линии. Вчера водолазы спускались для осмотра судна, для поиска моряка мешали высокие волны, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Алексей Кравченко, пресс-секретарь Росморречфлота.

На борту в момент ЧП находились 12 человек. Фото: предоставлено читателями.

На борту в момент ЧП находились 12 человек. Фото: предоставлено читателями.

Завтра поисковые работы продолжатся. «Команды - завершить операцию - не было» - отвечают в ведомстве.

Напомним, что взрыв на танкере «Залив Америка» у Находки прогремел 2 ноября утром. На борту находились 12 человек. Хлопок газовоздушной смеси зафиксировали в грузовой зоне. Обошлось без возгорания и разлива нефтепродуктов. Но, к сожалению, трагедия все же унесла жизни.

Следователи возбудили уголовное дело и намерены разобраться в произошедшем. Фото: предоставлено читателями.

Следователи возбудили уголовное дело и намерены разобраться в произошедшем. Фото: предоставлено читателями.

Кадры с места ЧП в приморском городе Находка.Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК РФМилана СОКОЛ

Взрывная волна разрушила среднюю часть судна, а трех человек выбросило за борт. По предварительным данным – это боцман, старший помощник и матрос. Тела двоих погибших были обнаружены, поиски третьего члена экипажа продолжаются до сих пор. Однако, по словам очевидцев, он канул в море, и шанс найти его живым – призрачный. Тем не менее, он числится в списке без вести пропавших.

Семьям погибших моряков выплатят по 1 миллиону рублей. Фото: предоставлено читателями.

Семьям погибших моряков выплатят по 1 миллиону рублей. Фото: предоставлено читателями.

Следователи по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц» возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство инициировало проведение прокурорской проверки. А компания, которой принадлежит танкер, заявило о том, что выплатит семьям погибших по миллиону рублей.

Взрыв на танкере «Залив Америка» в Приморье: появились фото и видео с места ЧП.Предоставлено героем публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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