Поняли, что «бро - не багаж»: жителю Владивостока предложили стать акционером авиакомпании, которая не пустила в самолет его толстого кота Витю

Михаил Галин и его уже всемирно звездный кот стали героями радиоэфира «Комсомольская - правда». Виктор, который столкнулся с дискриминацией из-за двух лишних килограммов, теперь - один из самых известных животных страны. В сети появились хэштеги «бро - не багаж», «Витя лети», «ЯМыТолстыйКот» в поддержку пушистого красавца. Сам Михаил и не думал, что неприятная ситуация обернется для него таким резонансом. Он предполагает, что дело в том, что котиков просто любят во всем мире. Даже то, что его лишили почти 400 тысяч накопленных миль не повлияет на его дружбу с очаровательным котом.

Михаил уверяет, что лишний вес Виктора - дело рук его "социальной породы".Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Кстати, у самого Виктора на тот счет было дельное предложение, которое уже оценили в социальных сетях.

- У меня было больше 300 перелетов, поэтому эти мили я честно накопил за 14 лет. Несправедливо, что они просто сгорят, поэтому я предложил авиакомпании отдать их на благотворительность, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Галин.

Пока авиакомпания на такую инициативу бывшего клиента никак не отреагировала. А вот другие компания охотно предлагают Михаилу и Вите акции, скидки и подарки. Но вот такого поворота не ожидал никто.

Аннулированные авиакомпанией мили Михаил хочет отдать на благотворительность.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Самое интересное было то, что финансовая компания предложила мне бесплатно акции авиакомпании, которая как раз и отказалась пускать в самолет Витю, - говорит Михаил. – Я просто пока не успел принять предложение.

Любопытный Витя грациозно прогуливался по нашей редакции в поисках интересной находки - остановился у бухгалтерии.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Любопытный финал истории. Особенно ко Дню рождения звездного кота. Через три недели Виктору исполняется 4 года. Неплохой был бы подарок к торжеству. Кота «социальной» породы, кстати, Михаилу подарили на Рождество. Тогда он очень переживал, что не сможет за ним ухаживать, потому что часто вылетает в командировки. Но после первой встречи он понял, что без него больше никуда. С тех пор Михаил и Виктор – не разлей вода.

Звездного кота уже не удивишь вниманием.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Напомним, что очаровательного, но недопустимо толстого для перевозки красавца не пустили на борт самолета Москва-Владивосток. Вся шумиха из-за двух лишних килограммов, но, тем не менее, его хозяину Михаилу Галину сказали отправить Витю в багажное отделение. Но «бро ведь – не багаж, и должен быть рядом».

Так Михаил пошел на хитрость и поменял Витю на стройную дублершу, обманув сотрудников авиакомпании. Когда они узнали о том, что их обвели за нос, лишили хозяина толстого кота накопленных миль. А их – 370 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

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