Отловщики косаток и белух для приморской «китовой тюрьмы» заплатили 65 миллионов из 150-ти

ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий» выплатили штрафы за нарушения правил вылова костаок и белух. Напомним, четыре компании выловили в Охотском море мормлеков для продажи в океанариумы Китая. Суд обязал отловщиков выплатить штрафы, общая сумма которых превышает 150 миллионов рублей.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал отловщиков виновными в июне этого года. ООО «Афалина» должна выплатить в государственную казну 28,176 миллиона рублей, ООО «Океанариум-ДВ» - 56, 429 миллиона, ООО «Белый кит» - 28,173 миллиона и ООО «Сочинский дельфинарий» - 37,602 миллиона. Штрафы заплатили только две последние компании.

Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 августа, на волю вернулись последние косатки, которые также содержались в «китовой тюрьме». 10 ноября центр реадаптации в бухте средняя опустел. Напомним, что всех узников выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.