Круговорот мусора: во Владивостоке неизвестные вывезли отходы, подбросив во двор диван

Ни для кого не секрет, что с начала действия мусорной реформы в Приморье, произошел настоящий коллапс. Многие дворы и улицы буквально превратились в мусорные свалки. Особо остро вопрос утилизации отходов стоит в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, обслуживанием которых занимается «Даль-ЭКО», провалившая уборку на новогодних каникулах. Именно в Ленинском районе накануне произошла очередная неприятная история. Неизвестная машина ночью забрала мешки с мусором на улице Черняховского, оставив жителям куда более габаритный подарок в виде развалившегося дивана. Корреспондент «Комсомолки» попытался разобраться в ситуации и узнать о самых распространенных нарушениях при вывозе бытовых отходов в приморской столице.

Подстава

Неприятный сюрприз ждал жителей дома №19 на улице Черняховского. Ночью к многоэтажке подъехала неизвестная машина и выгрузила возле одного из подъездов старый диван, бонусом забрав с собой скопившиеся мешки мусора. Подобная акция щедрости жителям дома, уставших от коммунального произвола, явно пришлась не по нраву. Люди просмотрели запись видеокамер и обратились через интернет с просьбой найти злоумышленников в управление МВД по Приморскому краю. Возмущенные наглыми действиями жильцы также обнародовали видео. В итоге неприятная ночная ситуация дошла и до представителей регионального оператора по обращению с ТКО, который собственно и нанимает перевозчиков для транспортировки.

novikov_stalker Неизвестные мужчины оставили подарок жильцам многоэтажки во Владивостоке

– Улицу Черняховского обслуживает определенная компания, за которой закреплен этот район. Уже общались с подрядчиками, показывали фотографии. Все перевозчики уверяют, что машина им не принадлежит. Также проверили данные с помощью ГЛОНАСС, ни один из зарегистрированных в перевозке мусора автомобиль, не проезжал в это время на Черняховского. Не исключено, что кто-то проявил инициативу, взял личную машину и просто вывез мусор на какую-то другую площадку, выкинув ненужную мебель. Хотел найти виновного, чтобы человек забрал и самостоятельно утилизировал диван. В итоге пришлось давать поручения специалистам, чтобы его вывезли со двора, – рассказал «КП – Владивосток» начальник отдела логистики регионального оператора.

Хитрая схема

Подкладка чужого мусора во двор, как оказалось, не единичный случай. Представители нескольких управляющих компаний и ТСЖ различных районов города во время рабочей встречи в мэрии Владивостока, рассказали о целом ряде нарушений. Среди самых распространенных – сбой графика вывоза мусора или вовсе отсутствие машин на линии. Эту проблему еще предстоит решить, после того, как региональный оператор разгребет мусорные завалы, образовавшиеся с начала года. Также по словам очевидцев, недобросовестные водители мусоровозов иногда загружают в машину только часть отходов, опустошая контейнеры лишь наполовину. По нескольких адресам видеокамеры и вовсе засняли отсутствие как таковой выгрузки, при том что мусоровоз подъезжал к контейнерной площадке, простояв примерно 15 минут. Представители «управляек» уверены, что недобросовестные водители специально отмечаются на точке с помощью ГЛОАСС, однако работать попросту ленятся.

Большой проблемой, как выяснилось является и подброс мусора на чужие контейнерные площадки. И, если появление дивана – это редкий случай, который удалось заснять, то сброс крупных партий коробок, неликвидного товара, шин и прочего частными предпринимателями – практически повсеместная проблема. При этом наказать нарушителей довольно сложно, уличные камеры установлены далеко не во всех дворах, а поймать наглецов с поличным среди ночи еще проблематичнее.

– Масштабный подброс мусора в жилой фонд, именно от юридических лиц, – единогласно озвучили проблему коммунальщики и представители транспортных компаний, занимающихся перевозкой отходов.

Терпение, только терпение …

Решить уже озвученные проблемы, проработать логистику, составить графики вывоза и подробную карту для водителей, сделать перерасчет, добавить контейнерные площадки, которыми оказался не оснащен практически весь пригород – предстоит в ближайшее время региональному оператору. В качестве первоочередной задачи перед компанией стоит вопрос по разбору накопившихся завалов. Для очистки территории решено было заключить временные договоры со всеми желающими, главным условием при этом стало наличие банковских или страховых гарантий со стороны перевозчика.

– В основном приходят заявки от компаний, которые уже задействованы на некоторых адресах. Также в вывозе мусора готовы поучаствовать две новых фирмы, которые уже приглашены на рабочую встречу, – поделился представитель регионального оператора.

14 января на мусорном полигоне на Холмистой, 1, образовалась настоящая пробка из водителей мусоровозов. Как удалось выяснить, причиной транспортного коллапса стало ЧП при разравнивании одной из куч бытовых отходов. Оказалось, что водитель бульдозера попросту переоценил возможности и многотонная техника перевернулась. Обошлось без пострадавших.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Мусорная реформа во Владивостоке делает шаг назад

На уборку завалов привлекают компании, от которых ранее отказались (подробнее…)

Мусорная реформа проваливается: Владивосток утопает в прошлогодних отходах

Подрядчику, которого связывают с бывшим мэром Владимиром Николаевым, выписали штрафы на сумму более 5 миллионов рублей, речь идет о расторжении контрактов [фото]

«Грязные» компании будут наказаны, а жителям Приморья сделают перерасчет - Олег Кожемяко

Глава региона уверяет, что организации, которые не справились с поставленной задачей, понесут наказание (подробнее…)

Виновники "мусорного коллапса" во Владивостоке заплатят более 5 миллионов рублей штрафов

По словам зампредседателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, это не конечная цифра. Штрафные санкции будут применяться вплоть до полного разрешения проблемы (подробнее…)