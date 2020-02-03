2020-02-03T12:17:27+03:00
Происшествия

Еще один район Приморья ввел режим ЧС из-за коронавируса

В муниципалитете находятся три китайца с подозрением на смертельную инфекцию
Ангелина КРОВИНА
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В трех районах Приморья ввели режим ЧС. Фото: Антон ПетлицаВ трех районах Приморья ввели режим ЧС. Фото: Антон Петлица
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Сегодня, 3 февраля, в Пограничном районе Приморского края ввели режим ЧС. В муниципалитете сейчас находятся три китайца, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, их изолировали в специализированное учреждение. Благодаря ЧС Пограничный район сможет получить компенсации расходов, которые понесет, организуя мероприятия по предотвращению проникновения смертельного вируса.

Пока что у граждан КНР, по словам Олега Александрова, главы Пограничного района, никаких признаков заболевания коронавирусом нет, но для полного спокойствия иностранцев продержат в изоляционном пункте как минимум 14 дней – именно такой период считается инкубационным. В это время пациентов будут регулярно лабораторно обследовать на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую смертельную инфекцию.

По последним данным, на пунктах пропуска в Приморье выявлено 22 человека с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе с признаками острых респираторных заболеваний – 10 человек, прибывших из Поднебесной – 5 человек. Также в медучреждения самостоятельно обратились 27 граждан, недавно возвратившихся из Китая. Обследование показало у всех «подозреваемых» отрицательный результат на коронавирус.

- Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано, - поделились представители краевого Роспотребнадзора.

Напомним, режим ЧС на данный момент введены также в Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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