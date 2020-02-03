Еще один район Приморья ввел режим ЧС из-за коронавируса

Сегодня, 3 февраля, в Пограничном районе Приморского края ввели режим ЧС. В муниципалитете сейчас находятся три китайца, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, их изолировали в специализированное учреждение. Благодаря ЧС Пограничный район сможет получить компенсации расходов, которые понесет, организуя мероприятия по предотвращению проникновения смертельного вируса.

Пока что у граждан КНР, по словам Олега Александрова, главы Пограничного района, никаких признаков заболевания коронавирусом нет, но для полного спокойствия иностранцев продержат в изоляционном пункте как минимум 14 дней – именно такой период считается инкубационным. В это время пациентов будут регулярно лабораторно обследовать на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую смертельную инфекцию.

По последним данным, на пунктах пропуска в Приморье выявлено 22 человека с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе с признаками острых респираторных заболеваний – 10 человек, прибывших из Поднебесной – 5 человек. Также в медучреждения самостоятельно обратились 27 граждан, недавно возвратившихся из Китая. Обследование показало у всех «подозреваемых» отрицательный результат на коронавирус.

- Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано, - поделились представители краевого Роспотребнадзора.

Напомним, режим ЧС на данный момент введены также в Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

ПО ТЕМЕ:

Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют в специальных пунктах в Приморье

Карантинные зоны откроют в четырех районах края [видео]

Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай

Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)

Коронавирус VS бизнес: жители Приморья паникуют из-за неведения после закрытия границы с Китаем

Пока нет никакой ясности, как будет работать рынок во время эпидемии в Поднебесной (подробнее…)

КСТАТИ:

Все, что нужно знать про коронавирус: сиптомы, лечение, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (далее…)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (далее…)