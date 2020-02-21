Бизнес-империи Пушкарева развязали руки. Суд смягчил обеспечительные меры по иску в 3,2 миллиарда

Адвокатам экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева удалось частично обжаловать в Приморском краевом суде строгие обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры, которая хочет истребовать с бизнес-империи Пушкарева 3,2 миллиарда рублей.

Этой обеспечительной мерой оказался арест имущества Пушкарева. Советский районный суд Владивостока наложил арест на АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «Спасский комбинат».

Жалобу представителей защиты рассмотрели 20 февраля.

- По результатам рассмотрения частные жалобы удовлетворены частично. Определение Советского районного суда Владивостока от 22 ноября 2019 года отменено в части, - отметила Яна Шеремета, пресс-секретарь Приморского краевого суда.

«Комсомолка» связалась с адвокатом Игоря Пушкарева и попросила прокомментировать это решение.

- Мера пресечения была связана с арестом недвижимого имущества, реорганизацией предприятий, ликвидацией предприятия и сменой состава директоров. Мы обжаловали все части, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Татьяна Строганова, адвокат Игоря Пушкарева. - В итоге нам удалось добиться удовлетворения от суда. Корпоративные ограничения и ограничения на распоряжение имуществом отменили. Сейчас предприятиям можно делать все. Исключена лишь их продажа. Все компании, конечно, работали и до этого, но на свой страх и риск.

Правозащитник добавила, что сейчас Игорь Пушкарев находится в СИЗО, а информация о том, что его вскоре направят отбывать наказание в колонию Спасского района, пока «только слух».

Напомним, что в апреле 2019 года Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и поучение взятки. Более того, по решению суда Игорь Пушкарев должен выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Такие же штрафы назначили его сообщникам - младшему брату Андрею Пушкареву и бывшему главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Брат получил по этому делу восемь лет условно, а Лушкинов - 10 лет строгого режима, он уже отбывает наказание в колонии в поселке Волчанец.

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