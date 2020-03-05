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Новости 24
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках
Уголовный стартап: три владивостокца через WhatsApp продавали алкоголь
Житель Амурской области признался в убийстве приморца
Эх, прокачу: жители Владивостока катаются по заснеженным дорогам на тюбинге, привязанном к авто
Еще одна жертва снегопада, кроссовер кубарем скатился с горы во Владивостоке
Коллекторов в Приморье оштрафовали за то, что те досаждали звонками женщине-банкроту
Работник одного из баров Владивостока оказался драгдилером
Почти смог: дорогущий джип разбился на глазах у очевидцев во Владивостоке
22 летательных аппарата будут участвовать в параде Победы во Владивостоке
Обстановка накаляется: разгоряченные водители устроили драку после ДТП во Владивостоке
Ближайшей ночью циклон уйдет из Приморья
В Приморье презентовали новые школьные автобусы в снегопад
На Международной выставке Vladivostok Boat Show 2020 будет работать лекторий
Приморцы вербуют собственных друзей и родственников, чтобы заработать «легкие деньги»
Многоквартирный дом для бюджетников появится на улице Сабанеева во Владивостоке
Мэрия Владивостока рекомендует сократить рабочий день
"Маршал Геловани" отправился из Владивостока к Антарктиде
Во второй половине дня непогода усилится
Самую крутую дорогу Владивостока перекрыли, а большегрузам запретили въезд на объездную
Владивостокский толстый кот Виктор сегодня вновь полетит авиарейсом
Уже 7 баллов: Владивосток сковали мощные пробки из-за снегопада