Аэропорт Владивостока прокомментировал ситуацию с запретом на вылет за границу

22 марта пресс-служба Росаваиции заявила о том, что Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение распространяются лишь на рейсы из Москвы в другие столицы. Ограничения начали действовать с 23 марта во всех регионах. Разумеется, такая мера связана с распространением коронавируса по всему миру.

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По состоянию на 23 марта в аэропорту Владивостока отменены 3 вылета: это рейсы, которые должны были приземлиться в Пекине, Тернее и Дальнереченске. По расписанию самолеты отправятся в Бангкок, Токио, Сеул и Иркутск.

Пока в международном аэропорту Владивостока сохраняются авиасообщения в Японию, Южную Корею и Таиланд. Без перебоев остаются рейсы в другие города региона и страны.

- У нас пока не отменены рейсы в Корею и Японию. На данный момент к нам не поступили официальные бумаги по ограничению авиаперевозок, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктория, специалист пресс-службы аэропорта Владивостока. – Актуальная информация размещена на нашем сайте в разделе «Расписание». Пока мы не знаем, как мы будем работать в случае введение более жестких санкций на авиасообщения. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Говорить о каком-либо сокращении штата сотрудников пока неуместно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767742" frameborder="0"></iframe> Онищенко: Я вступил в сговор с коронавирусом.Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на Радио «Комсомольская правда» рассказал о страхе перед коронавирусом, карантине и политикеАлександр ГАМОВ

Напомним, что на территории Приморского края нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом. На минувшей неделе в регионе начали бесплатно обследовать всех жалеющих на вирус COVID-19. Минздрав настоятельно просит горожан обратить внимание на то, что тестирование в утвержденные поликлиники могут проходить лишь те, у кого нет симптоматики заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ВАЖНО

Узнать, как вернуть деньги за перелет, отмененный из-за коронавируса, можно на сайте правительства Приморского края.

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