Олег Кожемяко о коронавирусе во Владивостоке: Наша общая задача – свести к минимуму распространение инфекции

Необходимо ввести дополнительные меры против инфекции – высказался Олег Кожемяко о коронавирусе во Владивостоке. После того, как в регионе зарегистрировали первые случаи заражения COVID-19, губернатор региона заявил, что сейчас главная задача - свести к минимуму распространение коронавируса. Власти намерены следить за развитием ситуации, чтобы оперативно отреагировать на изменения.

Как отмечают в пресс-службе правительства, в регионе организована дополнительная дезинфекция общественных мест, решается вопрос об обеспечении транспорта для медбригад и ведется работа по созданию групп розыска.

Сейчас две зараженные коронавирусом жительницы Приморья находятся в инфекционном отделении краевой клинической больницы №2. Напомним, что одна из них заболела после поездки в Мексику, вторая - после круиза по странам Европы. Вместе с заболевшими путешественниками в госпитале лежат все те, кто контактировал с ними.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края, отметила, что с 24 марта к работе приступают ординаторы, а студенты медицинского университета станут волонтерами Центра медицины катастроф. Они готовы оказать помощь в том числе и тем, кто находится в режиме самоизоляции.

Власти отмечают, что в крупных городах Приморья начинают работу мобильные бригады. Велика вероятность, что понадобится необходимость подключить дополнительные легковые машины. Во Владивостоке таких в запасе 25 штук. Олег Кожемяко дал указание отдать здравоохранению авто из гаража правительства и администраций муниципалитетов.

- Водителям – установить надбавку, после отправить на карантин, а машины продезинфицировать, – поручил Олег Кожемяко, глава региона.

Вместе с тем, в крае создаются группы розыска, в которые войдут сотрудники полиции Роспотребнадзора и МФЦ. Они займутся определением лиц, которые контактировали с зараженными.

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