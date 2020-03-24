2020-03-24T10:15:20+03:00
Общество

Сотрудница банка привезла во Владивосток коронавирус из Мексики и явилась с ним на работу

Ее коллег отправили на карантин, а рабочее место продезинфицировали
Кристина ГРИН
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Все, с кем она общалась после приезда из Мексики, ушли на домашний карантин.Все, с кем она общалась после приезда из Мексики, ушли на домашний карантин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24 марта стало известно о том, что в Приморье зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом. В числе заболевших две женщины из Владивостока и Артема. Первая вернулась домой из поездки в Мексику, вторая - из круизного путешествия по странам Европы. В итоге у обеих лабораторное исследование подтвердило наличие COVID-19.

Сами заболевшие лежат в инфекционном отделении Больницы Рыбаков во Владивостоке в полной изоляции. Все, с кем они контактировали, находятся под наблюдением врачей. По данным регионального Роспотребнадзора, жительница Артема вовремя ограничила круг контактов, с ней тесно общались только двое. А вот со второй пациенткой - сотрудницей «Альфа Банка» - ситуация иная, она успела сходить на работу, в контакте с ней находилось, как установили эпидемиологи, 30 человек.

После того, как информация о месте работы женщины просочилась в СМИ, в банке прокомментировали ситуацию.

- К сожалению, наша коллега во Владивостоке действительно получила положительный тест на коронавирус, - говорят в пресс-службе «Альфа Банка». - Как только она вернулась из командировки в Мексику транзитом через Москву, ей, согласно внутреннему распоряжению банка, рекомендовали пройти тест и самоизолироваться, что она немедленно сделала, хотя никаких признаков болезни у нее не было. После чего в отделении, где она работает, были проведены работы по полной дезинфекции помещения. Все сотрудники банка, которые с ней вместе работают, прошли тест на коронавирус и ушли на домашний карантин. Ни у кого из ее коллег на данный момент вирус не выявлен.

Стоит отметить, что региональный Роспотребнадзор совместно с силовиками сейчас занимаются поиском всех пассажиров, которые летели с зараженными одним рейсом. Власти региона в очередной раз напоминают - все жители Приморья, которые возвращаются в регион после поездки за рубеж, должны быть помещены на двухнедельный карантин.

Напомним, что пройти бесплатное тестирование могут лишь те, кто не был за границей в период пандемии коронавируса и не имеет симптомов заболевания. Во всех остальных случаях нужно вызывать врача на дом и ни в коем случае не идти с температурой и кашлем в поликлинику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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