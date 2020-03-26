Следующая неделя не выходная, а нерабочая – значит, двойной зарплаты не будет – бизнес омбудсмен Приморья

Следующая неделя объявлена нерабочей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к населению 25 марта 2020 года. В итоге на каникулы россияне уйдут с 28 марта по 5 апреля. Отмечается, что ограничения не касаются аптек, магазинов, банков, транспорта и органов власти. Они продолжат работать в штатном режиме.

КОРОНАВИРУС БЬЕТ ПО БИЗНЕСУ

Вместе с тем, губернатор Приморья 25 марта ввел запрет на проведение массовых мероприятий, участие в которых принимают больше 50 человек. Актуальным остается резонный вопрос: в каком положении оказались бизнесмены, чей доход напрямую зависит от количества покупателей и посетителей.

- Конечно, бизнес-сообщество чувствует себя неважно и несет потери в связи со всей сложившейся ситуацией. Если мы говорим о запрете проведения массовых мероприятий, то убытки понесли организации, которые занимались как раз концертами. Они сейчас фактически приостановили свою деятельность, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае. - Из-за сложившейся эпидемиологической обстановкой и президент, и правительство, и губернатор призывают всех воздержаться от посещения мест массового скопления людей – это кафе, рестораны, торговые точки, общепит. Уже есть рекомендация на приостановление работы бассейнов, спортивных залов, детских центров. Разумеется, все они сейчас терпят убытки. Но в большинстве своем предприниматели понимают, что закрывать бизнес нужно тогда, когда он идет уже в минус.

По словам бизнес-омбудсмена, массовых закрытий пока нет, но паника у предпринимателей есть. Одна из гостиниц Владивостока приняла решение приостановить свою работу, владельцы бутиков пока не понимают, как поступить, чтобы коронавирус не стал причиной их банкротства. Есть и те, кто думают об обязательствах перед сотрудниками, арендодателями и поставщиками. Пока у всех позиции расходятся. Закрываться или не закрываться – вот в чем вопрос. Однозначного ответа на него пока нет.

ДВОЙНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ БУДЕТ

Кстати, власти Приморья решили поддержать бизнес-индустрию и снизили налог для предпринимателей туротрасли и сфере услуг. Только вот реакция оказалось неодобрительная. Выходит, что нововведение никак не защищает коммерсантов из других категорий бизнеса.

- Предприниматели пока не понимают, каким образом будет работать коммерческий сектор на следующей неделе. Очень много вопросов. Стоит обратить внимание на то, что следующая неделя объявлена не выходной, а нерабочей. Разница большая. В случае, если сотрудник продолжает работать в выходной, то ему положена двойная заработная плата, в нерабочий день такая мера не предусмотрена.

Омбудсмен отмечает, что по ее мнению, все предприниматели нуждаются в поддержке. Речь не только о налогах, которые распространились только на «избранных». По мнению, Марины Шемилиной, необходимо, чтобы на федеральном уровне во время эпидемии коронавируса снизили арендную плату, ведь сокращение налогов без уменьшение платы за пользование помещением практически не имеет никакого значения.

НЕДЕЛЯ ХАОСА ИЛИ КАНИКУЛ?

«Комсомолка» пыталась выяснить, так кто все же приостановит работу на неделю. Оказалось, что многие кафе и рестораны прибегать к таким мерам не собираются. Клубы ждут указаний руководства, а сеть кинотеатров пока не готова прокомментировать информацию о графике своей работы на следующую неделю.

- Сегодня с утра в связи с тем, что в Москве ужесточают меры, предприниматели обрывали телефон с вопросом, что планирует ввести на этот счет наше правительство. На данный момент мы можем говорить о том, что торговые центры не закрываются, но скорее всего сегодня будет письмо от Роспотребнадзора об обеспечении всех мер профилактики, которые необходимы в период эпидемии для предотвращения распространения коронавируса. Скорее всего, речь будет идти о замере температур, обработке помещений и выдаче масок. Но и на это тоже потребуется деньги.

Вместе с тем, покровитель регионального бизнеса обращает внимание на то, что любое предпринимательство – в первую очередь, люди. Это должно сыграть важную роль при принятии решения о закрытии бизнеса.

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