Можно ли выгуливать животных во Владивостоке в период самоизоляции?

31 Март 2020 2020-03-31T12:21:41+03:00

Жителям Приморья разрешается выгул собак во время полной самоизоляции, но при этом есть особые условия

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В Приморье введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Выход из дома теперь строго ограничен, но что делать тем, у кого есть домашние животные? Отвечаем на самые актуальные вопросы.

После введения ужесточений по режиму самоизоляции в Приморье меняются и правила нахождения граждан на улице. Тем не менее, хозяевам домашних животных разрешено выгуливать своих питомцев, но при этом есть ограничения.

Так, согласно распоряжению оперативного штаба жителям Приморского края во время полной самоизоляции разрешен выгул домашних животных только на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Пока неясно, каким образом будет контролироваться этот режим, но на всякий случай при выгуле животных рекомендуем иметь с собой документ, удостоверящий ваше право проживания или пребывания.

Напомним, всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020 утвердили во вторник. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом ввели власти Приморского края. Такое решение было принято оперативным штабом 31 марта 2020 года. Разумеется, речь пойдет об ужесточении режима самоизоляции и изменениях в постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU