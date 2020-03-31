Социальная дистанция во Приморском крае при всеобщей самоизоляции: какие существуют нормы и для чего необходима
В Приморье введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. В это время крайне важно соблюдать социальную дистанцию. Рассказываем, какие существуют нормы дистанции и для чего она нужна.
Социальная дистанция необходима для минимизации рисков заражения опасным вирусом. Всемирная организация здравоохранения относит социальную дистанцию к числу наиболее эффективных мер защиты от коронавируса.
Какова норма социальной дистанции?
Режим полной самоизоляции в Приморье обязывает соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров.
Где нужно соблюдать социальную дистанцию?
Во всех видах общественного транспорта, в детских, образовательных и медицинских организациях (детские сады, школы, больницы, поликлиники, вузы, учреждения допобразования), улицы, скверы, парки, а также дворы многоквартирных домов, подъезды.
Напомним, всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020 утвердили во вторник. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом ввели власти Приморского края. Такое решение было принято оперативным штабом 31 марта 2020 года. Разумеется, речь пойдет об ужесточении режима самоизоляции и изменениях в постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU