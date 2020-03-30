Торгуют, несмотря на запреты: полиция разъяснила, что грозит предпринимателям за работу в «выходную неделю»

Первые выходные перед целой неделей, которую большинство жителей Владивостока должны провести дома, показали, что вынужденная мера, многими воспринята скорее, как праздник. Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, горожане массово устремились на природу, а часть местных магазинов даже не собирались закрываться. Многие предприниматели относят свой товар к списку первой необходимости, однако туда попали далеко не все. С подробным разъяснением сложившейся ситуации выступила полиция.

Некоторые павильоны продолжили работуФото: Милана СОКОЛ

После выступления президента России Владимира Путина в Приморье, как и в других регионах, ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. Губернатор края Олег Кожемяко распорядился приостановить работу всех развлекательных заведений. Также согласно постановлению, с 28 марта по 5 апреля в Приморском крае запрещено обслуживание граждан в точках общепита. Исключение составляет лишь дистанционная торговля. Это же правило касается непродовольственных магазинов и торговых точек, которые не вошли в список товаров первой необходимости. Кстати, правительство РФ буквально сегодня ночью подкорректировало этот список, его можно посмотреть на официальном сайте.

В воскресенье магазин работал только на выдачу online заказовФото: Милана СОКОЛ

На деле же оказалось, что крупные торговые центры в основном закрыты для клиентов, но некоторые бутики продолжают работу, как ни в чем не бывало. Продавцы таких точек заявляют, что торгуют крайне необходимыми товарами или что не знают о предписаниях.

В ТЦ «Дружба» закрылись не все бутикиФото: Милана СОКОЛ

Не волнует эпидемиологическая обстановка и частных предпринимателей. В районе автовокзала на Второй речке, например, еще вчера спокойно работали уличные торговцы, парикмахерские и целый ряд кафе.

Небольшие кафе продолжили работать, запуская клиентов внутрьФото: Милана СОКОЛ

– Если подобные факты выявляют сотрудники полиции, они передают соответствующую информацию в Роспотребнадзор. Очевидцы также могут сообщить о нарушениях по телефонам горячих линий: управление Роспотребнадзора по Приморскому краю: 8 (423) 254 82 10, Центр гигиены и эпидемиологии: 8 (914) 072 42 17, – прокомментировала специалист пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Сумки и чемоданы, видимо, крайне необходимы во время изоляцииФото: Милана СОКОЛ

Тех, кто игнорирует правила и предписания, ждет наказание. За неповиновение законному распоряжению нерадивым предпринимателям грозит штраф или административный арест на 15 суток. Юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, физическим – от 1 до 3 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/769562" frameborder="0"></iframe> Полицейские призывают соблюдать постановление губернатора Приморского края.Видео: 25.мвд.рф

Напомним, в Приморье официально подтверждено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день новых заболевших не выявлено. Больше 3000 жителей края находятся на самоизоляции.

Парикмахерские закрылись далеко не всеФото: Милана СОКОЛ

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