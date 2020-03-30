2020-03-30T14:28:48+03:00
Общество

Торгуют, несмотря на запреты: полиция разъяснила, что грозит предпринимателям за работу в «выходную неделю»

Торговцы перекрываются списком товаров первой необходимости, но его существенно сократили [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полицейские разъяснили о законности торговли во время нерабочей неделиПолицейские разъяснили о законности торговли во время нерабочей неделиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Первые выходные перед целой неделей, которую большинство жителей Владивостока должны провести дома, показали, что вынужденная мера, многими воспринята скорее, как праздник. Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, горожане массово устремились на природу, а часть местных магазинов даже не собирались закрываться. Многие предприниматели относят свой товар к списку первой необходимости, однако туда попали далеко не все. С подробным разъяснением сложившейся ситуации выступила полиция.

Некоторые павильоны продолжили работу Фото: Милана СОКОЛ

Некоторые павильоны продолжили работуФото: Милана СОКОЛ

После выступления президента России Владимира Путина в Приморье, как и в других регионах, ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. Губернатор края Олег Кожемяко распорядился приостановить работу всех развлекательных заведений. Также согласно постановлению, с 28 марта по 5 апреля в Приморском крае запрещено обслуживание граждан в точках общепита. Исключение составляет лишь дистанционная торговля. Это же правило касается непродовольственных магазинов и торговых точек, которые не вошли в список товаров первой необходимости. Кстати, правительство РФ буквально сегодня ночью подкорректировало этот список, его можно посмотреть на официальном сайте.

В воскресенье магазин работал только на выдачу online заказов Фото: Милана СОКОЛ

В воскресенье магазин работал только на выдачу online заказовФото: Милана СОКОЛ

На деле же оказалось, что крупные торговые центры в основном закрыты для клиентов, но некоторые бутики продолжают работу, как ни в чем не бывало. Продавцы таких точек заявляют, что торгуют крайне необходимыми товарами или что не знают о предписаниях.

В ТЦ «Дружба» закрылись не все бутики Фото: Милана СОКОЛ

В ТЦ «Дружба» закрылись не все бутикиФото: Милана СОКОЛ

Не волнует эпидемиологическая обстановка и частных предпринимателей. В районе автовокзала на Второй речке, например, еще вчера спокойно работали уличные торговцы, парикмахерские и целый ряд кафе.

Небольшие кафе продолжили работать, запуская клиентов внутрь Фото: Милана СОКОЛ

Небольшие кафе продолжили работать, запуская клиентов внутрьФото: Милана СОКОЛ

– Если подобные факты выявляют сотрудники полиции, они передают соответствующую информацию в Роспотребнадзор. Очевидцы также могут сообщить о нарушениях по телефонам горячих линий: управление Роспотребнадзора по Приморскому краю: 8 (423) 254 82 10, Центр гигиены и эпидемиологии: 8 (914) 072 42 17, – прокомментировала специалист пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Сумки и чемоданы, видимо, крайне необходимы во время изоляции Фото: Милана СОКОЛ

Сумки и чемоданы, видимо, крайне необходимы во время изоляцииФото: Милана СОКОЛ

Тех, кто игнорирует правила и предписания, ждет наказание. За неповиновение законному распоряжению нерадивым предпринимателям грозит штраф или административный арест на 15 суток. Юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, физическим – от 1 до 3 тысяч рублей.

Полицейские призывают соблюдать постановление губернатора Приморского края.Видео: 25.мвд.рф

Напомним, в Приморье официально подтверждено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день новых заболевших не выявлено. Больше 3000 жителей края находятся на самоизоляции.

Парикмахерские закрылись далеко не все Фото: Милана СОКОЛ

Парикмахерские закрылись далеко не всеФото: Милана СОКОЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как на майские: вместо карантина Владивосток отправился по магазинам и на море, припарковаться негде

Единственное отличие, медицинских масок на улице стало больше [фото]

Коронавирус во Владивостоке, новости на 30 марта 2020 года: ситуация в крае остается стабильной

Коронавирус во Владивостоке, новости на 30 марта 2020 года: тестирование на COVID-19 прошли около 6 тысяч человек (подробнее…)

ПО ТЕМЕ:

Закрытые торговые центры и магазины: как в Приморье следуют постановлению губернатора

Одни предприниматели находят лазейки в документах, другие прячут посетителей, но большинство все же законопослушны (подробности...)

В Приморье из-за коронавируса рекомендовали не собираться по 50 человек и больше

Запрет повлияет на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест (подробности...)

«Если бы ко мне подошел чиновник, я бы закрыла бутик»: ТЦ во Владивостоке продолжают работать

Журналист «КП» прогулялся по одному из открытых торговых центров (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
Новости 24
Управление градостроительства и архитектуры Владивостока поделили на две части
Сбербанк и Okko запускают показы «Золотая Маска онлайн» в рамках проекта «Искусство онлайн»
Торговать масками начнут супермаркеты Приморья
МТС обнулила трафик на образовательные и культурные онлайн-платформы
Недолго музыка играла... Наркотик для жителя Находки был спрятан в плеере
Губернатор в телеэфире рассказал приморцам о ситуации с коронавирусом
СБЕР Решения запустили бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Корабли Тихоокеанского флота прошли через ледовые поля пролива Лаперуза
Выход на лед во Владивостоке опасен для жизни
В Уссурийске спешно возводят многофункциональный медицинский центр на 60 мест
В нерабочую неделю Центр обслуживания потребителей ДРСК во Владивостоке работает в дистанционном режиме
Работодатели Приморья могут получить субсидию в 100% на обучение и переобучение специалистов
Гоп-стоп пит-стоп: грабителя из Артема осудили на 2 года 8 месяцев
Финансовую помощь в условиях эпидемии смогут получить работодатели Приморья
ХК «Адмирал» проводит конкурс дизайна шарфиков для болельщиков
Короткий курс на потепление: до +20°C обещают синоптики в начале недели в Приморье
Жителю Владивостока грозит полумиллионный штраф за незаконный игорный бизнес
Читаю и плачу: необычная выходка соседей удивила жителей Приморья
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» во Владивостоке выходит в привычном режиме
Четверо детей в Приморье чуть не погибли от отравления угарным газом
Сотрудник ФСБ в Приморье пытался сжечь себя в деревенском туалете
Двоих приморцев уже несколько дней разыскивают спасатели