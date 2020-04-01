Коронавирус во Владивостоке – у вернувшегося из Египта жителя Приморья подозревают Covid-19

Роспотребнадзор выявил у еще одного жителя Приморья подозрительные результаты анализов на коронавирус. Теперь краевой клинической больнице №2, на базе которой находится инфекционный госпиталь, лежат два таких пациента. Экспресс-тестирование у обоих подтвердило наличие заражения Covid-19, однако без резолюции новосибирской лаборатории «Вектор», ставить диагноз нельзя.

- О первом сообщалось накануне. И еще у одного пациента, который находится на карантине с момента госпитализации из аэропорта, лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края также выявила положительную пробу на инфекцию. Она отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, где будет установлен окончательный диагноз. Этот случай – завозной, из Египта», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что статус «подозрительный» пациент носит до тех пор, пока не придут результаты анализов из «Вектора». Называть таких людей зараженными – недопустимо.

Резюмируя, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Приморье коронавирусом болеют три человека. Они находятся в инфекционном госпитале. В «подозрительной группе» сейчас два человека. Четвертую зараженную Covid-19 31 марта выписали из больницы. Она стала первой в Приморье, кому удалось вылечиться.

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