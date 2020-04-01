2020-04-01T09:10:41+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке – у вернувшегося из Египта жителя Приморья подозревают Covid-19

Подтвердить диагноз можно только после вердикта новосибирской лаборатории «Вектор»
Кристина ГРИН
Поделиться:
Сейчас он находится в инфекционном госпитале.Сейчас он находится в инфекционном госпитале.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор выявил у еще одного жителя Приморья подозрительные результаты анализов на коронавирус. Теперь краевой клинической больнице №2, на базе которой находится инфекционный госпиталь, лежат два таких пациента. Экспресс-тестирование у обоих подтвердило наличие заражения Covid-19, однако без резолюции новосибирской лаборатории «Вектор», ставить диагноз нельзя.

- О первом сообщалось накануне. И еще у одного пациента, который находится на карантине с момента госпитализации из аэропорта, лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края также выявила положительную пробу на инфекцию. Она отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, где будет установлен окончательный диагноз. Этот случай – завозной, из Египта», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что статус «подозрительный» пациент носит до тех пор, пока не придут результаты анализов из «Вектора». Называть таких людей зараженными – недопустимо.

Резюмируя, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Приморье коронавирусом болеют три человека. Они находятся в инфекционном госпитале. В «подозрительной группе» сейчас два человека. Четвертую зараженную Covid-19 31 марта выписали из больницы. Она стала первой в Приморье, кому удалось вылечиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 апреля 2020 года: режим самоизоляции и первое исцеление зараженной

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 апреля 2020 года: в госпитале остаются трое заболевших, «подозрительный» и контактный круг зараженных (читать дальше..)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: выход из дома только для экстренных случаев

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: меры ужесточились из-за эпидемиологической ситуации в стране (подробности...)

Правительство Приморья утвердило, какие магазины будут работать в период эпидемии коронавируса

Список товаров первой необходимости оказался больше, чем в Москве. Торговые точки с этой продукцией не закроют (подробности..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 апреля 2020 года: режим самоизоляции и первое исцеление зараженной
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 апреля 2020 года: в госпитале остаются трое заболевших, «подозрительный» и контактный круг зараженных
Новости 24
Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой
#БудьДома - МТС запустил новый пакет сервисов для всех кто дома
«Настоящий портал в ад»: во дворе владивостоксой многоэтажки провалился грунт
Выезд на кладбище во время полной самоизоляции в Приморье: оштрафуют ли жителей за порывы облагородить могилы близких?
Частота уборок подъездов жилых домов в Приморье возрастет
Леопардам и тиграм ограничили перемещение в Китай из-за коронавируса
Подпишись на газету "Комсомольская правда" онлайн не выходя из дома!
Эвакуированные через Приморье китайцы уже покинули регион
Призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Женщина избила и ограбила несовершеннолетнюю жительницу Приморья
Выезд на дачу во время полной самоизоляции в Приморье: кому разрешен и что ждет нарушителей режима
Китайцы в защитных костюмах в аэропорту Владивостока напугали приморцев
"Адмирал" не будет играть в КХЛ в новом сезоне, а "Луч" перейдет в 3-й дивизион
Закрытие городов в Приморье в связи с короновирусом: что планируют сделать власти
Сериалы, соцсети и котики на YouTube: приморцы предпочитают мобильный видеоконтент
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу
50 тысяч медицинских масок Китай передал Приморью
Рыбаки самоизолироваться не спешат: отчаянные «охотники за рыбой» опять на льду
Серьезный удар по криминальному бизнесу морепродуктов в Приморье
Началась выдача продуктовых наборов для школьников Владивостока
Случай в популярной торговой сети Приморья возмутил покупателя
В первый день апреля в Приморье будет пасмурно и дождливо