В Приморье вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирус»
По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Приморье было зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом. Сейчас стало известно о том, что из инфекционного госпиталя, который базируется в краевой клинической больнице № 2, выписали первого пациента, у которого ранее диагностировали Covid-19.
По информации источника «КП», вылечится удалось девушке, которая прилетела во Владивосток из Мексики. После лечения анализы показали - пациент полностью вылечился.
Напомним, что жительница дальневосточной столицы оказалось одной из двух первых зараженных в регионе. Вирус настиг ее во время командировки в Мексике. Известно, что она является сотрудником банка. К сожалению, после прибытия в Приморье она не сразу самоизолировалась, а еще три дня ходила на работу.
В итоге вместе с ней в инфекционном госпитале оказались еще 30 человек - это те, с кем она успела вступить в контакт. Спустя семь дней лечения ей удалось поправиться. Те, с кем она контактировала в период заражения, пока находятся в больнице.
В сухом остатке к этому часу в Приморье изолированы в инфекционный госпиталь: 3 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19, один человек - под подозрением на коронавирус, более 30 - родственники и коллеги зараженных. Коронавирус -1.
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ИСТОЧНИК KP.RU