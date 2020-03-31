В Приморье вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирус»

По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Приморье было зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом. Сейчас стало известно о том, что из инфекционного госпиталя, который базируется в краевой клинической больнице № 2, выписали первого пациента, у которого ранее диагностировали Covid-19.

По информации источника «КП», вылечится удалось девушке, которая прилетела во Владивосток из Мексики. После лечения анализы показали - пациент полностью вылечился.

Напомним, что жительница дальневосточной столицы оказалось одной из двух первых зараженных в регионе. Вирус настиг ее во время командировки в Мексике. Известно, что она является сотрудником банка. К сожалению, после прибытия в Приморье она не сразу самоизолировалась, а еще три дня ходила на работу.

В итоге вместе с ней в инфекционном госпитале оказались еще 30 человек - это те, с кем она успела вступить в контакт. Спустя семь дней лечения ей удалось поправиться. Те, с кем она контактировала в период заражения, пока находятся в больнице.

В сухом остатке к этому часу в Приморье изолированы в инфекционный госпиталь: 3 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19, один человек - под подозрением на коронавирус, более 30 - родственники и коллеги зараженных. Коронавирус -1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 31 марта 2020 года: еще у двух заболевших диагноз подтвердился после поездки в Европу

Количество зараженных коронавирусов во Владивостоке: число жителей Приморья с положительным результатом на Covid-19 достигло 4 (подробности...)

Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Приморье

Роспотребнадзор рассказал, откуда в регион проникли еще два подтвержденных случая Covid-19 (читать дальше...)

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 31 марта 2020 года: зарегистрированы еще два случая заражения Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 31 марта 2020 года: заболевших госпитализировали в больницу (читайте также...)

Зараженная коронавирусом сотрудница банка во Владивостоке еще три дня ходила на работу

Роспотребнадзор обнародовал результаты анализов людей, с которыми она успела вступить в контакт (читать дальше...)