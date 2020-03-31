Коронавирус во Владивостоке: Covid-19 подозревают у еще одного жителя региона

По последним данным, в Приморье зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Все заболевшие сейчас лечатся в клинической больнице №2. Как сообщает пресс-служба правительства, кроме того в инфекционном госпитале находится один пациент, у которого только подозревают заражение. Результаты его экспресс-тестирования оказались положительными, но без резолюции новосибирского «Вектора», окончательный вердикт по диагнозу ставить нельзя. Известно, что пациент также был в период эпидемии за границей. Роспотребнадзор пока относит его к «подозрительным». Он в этой категории сейчас один.

- В случае, если у больного с подозрением на коронавирус лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края выявила положительную пробу на инфекцию, то ее отправляют для подтверждения диагноза в новосибирский «Вектор», - отмечает Светлана Морозова, заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора. - Статус «подозрительный» человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. Говорить, что он зараженный, недопустимо.

Специалист также отметила, что пациент, чьи анализы на коронавирус были подозрительными, находится в изоляции, чтобы минимизировать вероятность распространение заражения. По сведениям источника «КП», пациента с пока не подтвержденным диагнозом Covid-19 обнаружили в Дальзаводской больнице.

Напомним, что по состоянию на 31 марта 2020 года, в Приморье лабораторно подтверждены 4 случая заражения коронавирусом. Результаты последних двух пришли буквально этой ночью. По данным министерства здравоохранения, на карантине в больницах находятся 39 человек – заболевшие, «подозрительный» и контактный круг зараженных, а больше 4 тысяч – на самоизоляции. За всеми наблюдают врачи.

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