Зараженные коронавирусом китайцы проехались по Приморью

У граждан КНР, которых эвакуировали из Москвы через Приморье, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян. На данный момент диагноз подтвердился у четверых китайцев. Все они приехали из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

Диагноз COVID-19 на данный момент подтвержден у четырех граждан КНР, которые накануне побывали в Приморье. Стоит отметить, что китайцы изначально были в Москве, позже в аэропорту Владивостока, в месте общего сбора в Уссурийске, а также в Пограничном.

Благодаря информации, размещенной Комитетом по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, которую редакция «КП-Владивосток» изучила вместе с переводчиком, удалось восстановить цепь событий. Согласно данным от китайских специалистов, трое пассажиров прилетели в Приморье 29 марта одним бортом, еще один человек попал в край на другом самолете.

Первая китаянка, которая проживает в городском округе Суйхуа, прилетела рейсом Москва –Владивосток, SU1702B. 48-летняя женщина проследовала в Уссурийск, откуда на автобусе (AB232) отправилась в Китай. 31 марта женщине сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. После чего местную жительницу направили в Больницу «Канань» в изоляцию. Вчера больной сделали КТ легких, подтвердился воспалительный процесс. Медицинское учреждение утвердило диагноз – коронавирусная инфекция. В этот же день 29 человек из списка ее контактов направлены в изоляцию.

Вторым пациентом стал 48-летний житель провинции Хубэй, из города Баодин. Он прилетел из Москвы во Владивосток рейсом SU1700В. Из приморской столицы китаец отправился в Уссурийск и на автобусе (AB708) также приехал в Китай. В 16:30 мужчина прибыл в Суйфэньхе. Тест на коронавирус ему сделали 31 марта. Для дальнейшего обследования пациента направили в больницу «Канань». 1 апреля провели КТ, по результатам которого видно затемнение левого легкого, медики больницы диагностировали коронавирус. 24 близких контакта больного направлены под наблюдение.

Похожие симптомы и у 39-летней китаянки из Суйхуа. Женщина летела рейсом Москва-Владивосток, SU1702B и на автобусе (AB232) приехала в Суйфэньхе. Тест 31 марта подтвердил коронавирус, а проведенная вчера компьютерная томография показала тени нижних долей легких. 29 контактировавших с женщиной человек находятся в изоляции.

Последней пациенткой стала 40-летняя жительница провинции Цзилинь. Женщина также прилетела 29 марта на рейсе SU1702B. 31 марта ей сделали тест, он показал положительный результат. В больнице «Канань» заболевшей уже провели компьютерную томографию, которая показала тень правого легкого, медики подтвердили коронавирус. 29 человек, контактировавших с дамой находятся на изоляции.

Информация о четырех больных, которые возвращались на родину в Китай через Приморье, уже поступила в официальные региональные службы.

– В настоящее время сведения о подтвердившихся случаях заражения у граждан КНР переданы в Роспотребнадзор и на пограничный пункт для принятия дальнейших мер, – прокомментировали в правительстве Приморского края.

По словам специалистов, во время перевозки соблюдались все меры предосторожности. Как ранее отмечало ведомство, эвакуация иностранцев через регион происходит ежедневно. Буквально вчера местных жителей напугали китайцы в защитных костюмах, прилетевшие из Москвы.

Стоит отметить, что российских граждан, вернувшихся из-за границы, теперь в обязательном порядке помещают на карантин. Усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией 30 марта призвала главный государственный санитарный врач РФ. Однако поместить в обсерватор всех пассажиров первого же рейса, прилетевшего из Таиланда, сразу не удалось. 12 дальневосточников самовольно покинули аэропорт. Четверых уже нашли, поиски еще восьмерых нерадивых путешественников продолжаются.

Вопрос о безопасности окружающих во время эвакуации через регион граждан других государств, остается открытым.

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