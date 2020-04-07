2020-04-07T15:35:46+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 8 апреля 2020 года: двое из восьми зараженных скончались

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 8 апреля 2020 года: всего в регионе восемь случаев заражения Covid-19
Кристина ГРИН
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Коронавирус во Владивостоке - публикуем последние новости на 8 апреля 2020 года.Коронавирус во Владивостоке - публикуем последние новости на 8 апреля 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 8 апреля 2020 года. По данным регионального правительства, в крае зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двум пациентам удалось вылечиться, и их выписали из инфекционного госпиталя - они больше не представляют опасности для окружающих. Вместе с тем статистика оставляет желать лучшего. Из общего числа зараженных два дальневосточника с подтвержденным диагнозом скончались.

Первым умершим стал 52-летний мужчина, который вернулся на родину после поездки в Грецию. Несколько дней он побыл в Москве, а затем прилетел во Владивосток. Вскоре его госпитализировали в больницу. Спасти пациента не удалось – развилась двухстороння пневмония, и он скончался.

Второй случай с летальным исходом произошел 7 апреля. Пациентом был 62-летний Арсеньева. 18 марта он прилетел домой из Египта. По прибытию его сразу поместили в стационар. Вплоть до 26 числа тестирование отрицало наличие заражения, однако 27 марта диагноз подтвердился – коронавирус. Как отмечают в правительстве Приморья, болезнь усугубилась пневмонией. К сожалению, спасти зараженного так и не удалось.

Медики продолжают наблюдать за состоянием здоровья более восьми тысяч местных жителей, которые находятся в режиме самоизоляции. По данным правительства, всего в регионе на коронавирус обследовали порядка 9 тысяч человек, а в карантинно-изоляционных пунктах сейчас находятся больше 200 человек.

Напомним, 6 апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил председателя правительства России Михаила Мишустина запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай. Это поможет минимизировать количество иностранцев, которые въезжают на территорию края. Особенно речь идет о зараженных туристах. А пока власти Приморья втрое сократили количество авиарейсов из Москвы. Теперь в день из столицы во Владивосток будет летать только один самолет.

С 7 апреля в Приморье начинала работать пропускная система. Это касается тех, кому разрешено работать в период самоизоляции. Пропуск представляет собой SMS, которое говорит о том, что вам разрешено передвигаться по городу. Однако из-за несовершенности системы пока для выхода из дома достаточно иметь при себе паспорт и справку. Об этом сообщил зампред правительства Приморского края Сергей Максимчук.

Кстати, появление на улице без пропуска будет считаться нарушением самоизоляции. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы для наших нарушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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