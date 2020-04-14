2020-04-14T11:20:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года составило 32

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года: за сутки диагноз подтвердился у четырех пациентов
Кристина ГРИН
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года.Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года. Как отмечают на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ., число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года составило 32. За сутки диагноз подтвердился у четырех жителей Приморья.

- До сегодняшнего вечера находились в статусе «сомнительные» и требовали повторного тестирования, отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что среди 32 заразившихся коронавирусом в Приморье, троим пациентам удалось вылечиться. Их уже выписали из больницы, они больше не представляют опасности для общества. К сожалению, двум дальневосточникам не удалось победить Covid-19 - болезнь развивалась стремительно, и они скончались. В итоге сейчас в регионе лечение проходят 27 человек, среди которых два ребенка. Их заразили родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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