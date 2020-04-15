2020-04-15T07:25:07+03:00
Общество

Отменят ли 1 мая 2020 в Приморье: правительство сделало официальное заявление

Власти рассказали, отменят ли демонстрацию на 1 мая 2020 в Приморье
Милана СОКОЛ
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Из-за коронавируса в Приморье в этом году не будет демонстрации 1 маяИз-за коронавируса в Приморье в этом году не будет демонстрации 1 маяФото: Милана СОКОЛ
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Краевое правительство выступило с заявлением об отмене демонстрации 1 мая 2020 в Приморье. Решение об ограничении массовых мероприятий во Владивостоке принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

– Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье. Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся, – прокомментировали в правительстве Приморья.

По словам заместителя председателя регионального Правительства Елены Бронниковой, 1 мая впервые будет проходить в таких сложных условиях. В России сейчас проводятся мероприятия, призванные не допустить распространение COVID-19, сохранить здоровье и жизнь граждан.

– Подготовка к первомайской демонстрации и ее проведение включает большую организационную работу, подразумевающую участие десятков тысяч людей в разных муниципалитетах края. Поскольку ограничительные меры действуют у нас до 30 апреля, и такая работа несет дополнительный риск появления новых случаев заражения инфекцией, было принято решение об отмене традиционных шествий и сопутствующих массовых праздничных мероприятий на 1 мая в Приморье, – отметила заместитель председателя краевого правительства.

Власти заявили, что первомайские демонстрации отменяются во всех муниципалитетах края. В регионе предпринимаются все необходимые меры для профилактики распространения инфекции.

Напомним, в Приморском крае действует режим самоизоляции. Официально уже зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – двое детей. Три человека смогли победить опасное заболевание, двое – скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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