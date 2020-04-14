2020-04-14T14:39:32+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 15 апреля 2020: новый исцеленный и четыре зараженных

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 15 апреля 2020: в регионе зарегистрировано 32 случая заражения
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 15 апреля 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 15 апреля 2020 года, самые важные события.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 15 апреля 2020 года, самые важные события. По данным правительства Приморского края, в регионе по состоянию на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что в их числе трое тех, кому удалось победить заболевание. Третьим пациентом оказался мужчина, которого уже выписали из инфекционного госпиталя. Кстати, он оказался в больнице сразу после того, как выписали его супругу. Они вдвоем заразились коронавирусом после поездки за границу. Теперь оба дома, и оба здоровы.

Вместе с тем, среди 32 пациентов, два случая были с летальным исходом. Болезнь развивалась слишком стремительно. Несмотря на то, что врачи сделали все возможное, спасти их не удалось.

- В настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 27 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию, - отметили в оперативном штабе.

Стоит отметить, что администрация Шкотовского района сообщила о том, что двух местных жителей госпитализировали во Владивосток, потому что у них были симптомы коронавируса. Предварительные результаты тестирования были положительными. Позже диагноз подтвердился у них и еще у двух людей, с которыми они контактировали.

Кроме того, правительство Приморья обеспечило все больницы края необходимыми лекарствами от коронавируса. Общая сумма препаратов – 6 миллионов рублей.

Резюмируя, сейчас в Приморье от коронавируса лечатся 27 человек, среди которых двое – дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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