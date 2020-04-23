2020-04-23T11:08:45+03:00
Общество

Заболевшие коронавирусом в Приморье - из каких городов и районов (инфографика)

В министерстве здравоохранения дали официальные данные по COVID-19
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Владивосток значительно лидирует по количеству зараженных. Карта: "Яндекс"Владивосток значительно лидирует по количеству зараженных. Карта: "Яндекс"
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Краевое министерство здравоохранения поделилось статистикой случаев COVID-19 в Приморье на 23 апреля 2020 года. Всех заболевших распределили по муниципалитетам.

Больше всего граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, зарегистрировано во Владивостоке – 126 человек. На втором месте, после дальневосточной столицы, значится Артем – 18 случаев. Далее идет Михайловский район – 10 инфицированных (не удивительно, ведь именно там пожилая женщина с COVID-19 пообщалась с десятками людей).

По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре – в Находке (как выяснилось, большинство из заразившихся - медработники), по три – в Большом Камне и Надеждинском районе, по два – в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному – в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.

Всех заболевших распределили по муниципалитетам. Источник: правительство Приморья

Всех заболевших распределили по муниципалитетам. Источник: правительство Приморья

На сегодняшний день заболевание не было обнаружено в следующих районах: Чугуевский, Ольгинский, Черниговский, Кировский и Дальнереченский, Пограничный (на удивление всех, ведь там вводили ЧС), Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Кавалеровский, Лазовский, Яковлевский и Хорольский, Спасский.

Смертельная инфекция также обошла ЗАТО Фокино, Партизанск и Спасск-Дальний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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