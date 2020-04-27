«11 медиков с коронавирусом и 14 под подозрением»: в Находке ищут срочную замену работникам скорой помощи

Ситуация с распространением коронавируса в Находке развивается не лучшим образом. Как известно, инфекция уже подтвердилась у 11 сотрудников местной скорой помощи. Однако сами медики уверены, что число зараженных COVID может увеличиться. Работники станции не только общались между собой, но какое-то время продолжали ездить на вызовы к больным. Естественно не намеренно, у многих заболевание протекает бессимптомно. Как уверяет собственный источник «КП», под подозрением сейчас еще 14 человек.

– Скорая помощь не закрыта, но из местных осталось всего 2 диспетчера. Остальные лежат в больнице с коронавирусом или пневмонией. Четверо в тяжелом состоянии. Женщина, 47 лет, подключена к аппарату ИВЛ, – поделился собеседник редакции.

По словам медработников, которые сами попали на больничные койки, число заболевших может существенно увеличиться, когда придут результаты тестов.

– Много людей было не обследованных, с которыми мы работали. Анализы не проводили, так как они были неконтактные и не выезжали за границу. В итоге врачи без каких-то специальных костюмов приезжали на вызовы к пациентам. Просто в масках и перчатках. Сейчас ждем анализы. Первая партия тестов выявила 11 больных медиков, следующие анализы придут скорее всего в понедельник. Думаю, число будет больше. За две недели половину скорой помощи скосило, кто-то просто на больничном, кто-то в стационаре, – поделился еще один респондент с «КП».

Напомним, сначала коронавирус выявили у сотрудников скорой помощи Находки, которые лежали в Партизанской городской больнице №1. Терапевтическое отделение там временно переоборудовано в пульмонологию для больных из соседних городов. Таким образом, медики успели поконтактиктировать с другими пациентами. Сейчас в корпусе действуют ограничения по приему поступающих. Обследование предстоит пройти всем, кто успел пообщаться с зараженными.

Когда оказалось, что у коллег вовсе не пневмония, их в срочном порядке госпитализировали обратно в Находку. На этот раз в инфекционный госпиталь, туда же вскоре стали поочередно поступать и другие работники «скорой».

Для того, чтобы жители Находки не остались без экстренной помощи, власти города, совместно с представителями министерства здравоохранения Приморья, привлекают на временную работу сторонних водителей и медиков из других городов. Соответствующие предложения поступили во многие бригады скорой помощи, а объявления о наборе шоферов на посменную работу распространяется через центр занятости и социальные сети. Как сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа, в выходные на смены заступили 20 врачей из Владивостока. В помощь квалифицированным коллегам привлекают также студентов старших курсов медицинских вузов.

В самом здании скорой помощи всю неделю проводится дезинфекция, также обрабатываются все машины.

Всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 278 слуичаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 33 человека выздоровели, как минимум трое скончались. Массовое заражение медиков также произошло во Владивостокской клинической больнице № 2. Заболевание подтвердилось у 42 человек, 17 из которых персонал больницы. На карантин в общей сложности закрыты 9 отделений.

ПО ТЕМЕ:

Бригаду «скорой» в Находке отправили в госпиталь с подозрением на коронавирус

Предварительно у одной из сотрудниц положительный результат, врачи ждут повторный анализ (подробнее...)

В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением

Больные находятся в недавно открывшемся инфекционном госпитале (подробнее…)

СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев

Количество заболевших с начала эпидемии — 278 (подробнее…)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Находке коронавирус обнаружен у 11 сотрудников скорой помощи

При этом симптомы инфекции отмечены только у 30% заболевших (подробнее...)

Еще один пациент умер в Приморье от СОVID-19

У 64-летнего мужчины были сопутствующие серьезные заболевания, он стал третьей жертвой коронавируса в регионе (подробнее...)