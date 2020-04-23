2020-04-23T09:02:22+03:00
Происшествия

Бригаду «скорой» в Находке отправили в госпиталь с подозрением на коронавирус

Предварительно у одной из сотрудниц положительный результат, врачи ждут повторный анализ
Милана СОКОЛ
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У врачей скорой помощи в Приморье подозревают коронавирусУ врачей скорой помощи в Приморье подозревают коронавирусФото: Милана СОКОЛ
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Коронавирусная инфекция выбила из строя одно из звеньев «скорой помощи» в Находке. Три сотрудника из одной бригады попали в госпиталь, у одной из них предварительно положительный результат. Повторные анализы будут готовы уже сегодня вечером.

- Из-за симптоматики, похожей на коронавирус, решено было транспортировать больных для проведения компьютерной томографии, она показала изменения в легких. Насколько я знаю, у санитарки уже подтвердился COVID-19, мужчине пока поставили тяжелую форму пневмонии, – прокомментировал собеседник «Комсомолки».

Всего в Находкинском госпитале, подготовленном для пациентов с COVID-19, находится семь человек. Все они, предположительно, контактировали с заболевшими, но у них самих коронавирус пока официально не подтвержден.

По информации источника «Комсомолки», как минимум два сотрудника «скорой» - санитарка и водитель – ранее были госпитализированы с признаками пневмонии в Партизанск. Дело в том, что терапевтическое отделение Партизанской городской больницы №1 временно переоборудовано в пульмонологию, обслуживающую сразу пять муниципалитетов. Сюда, в отдельно стоящий корпус, поступали пациенты с пневмонией из соседних населенных пунктов, включая Находку. Именно здесь, по словам собеседника, и побывали сотрудники находкинской «скорой».

Сейчас здесь действуют ограничительные мероприятия, если диагноз подтвердится, корпус закроют на карантин. Всех, кто находился в отделении и контактировал с возможными переносчиками коронавируса, будут обследовать. Тесты предстоит сдать и медицинскому персоналу. Пока не закончится карантин, в местной больнице продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с экстренными случаями, пациенты с легкими формами пневмонии и бронхитами будут лечиться в домашних условиях, под наблюдением врачей.

Напомним, за все время эпидемии в Приморье выявлено 178 случаев заражения коронавирусом, при этом все чаще стали заболевать медики. Крупный очаг заражения выявлен во Владивостокской клинической больнице №2, уже выявлено 42 зараженных человека, 17 из них медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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