Бригаду «скорой» в Находке отправили в госпиталь с подозрением на коронавирус

Коронавирусная инфекция выбила из строя одно из звеньев «скорой помощи» в Находке. Три сотрудника из одной бригады попали в госпиталь, у одной из них предварительно положительный результат. Повторные анализы будут готовы уже сегодня вечером.

- Из-за симптоматики, похожей на коронавирус, решено было транспортировать больных для проведения компьютерной томографии, она показала изменения в легких. Насколько я знаю, у санитарки уже подтвердился COVID-19, мужчине пока поставили тяжелую форму пневмонии, – прокомментировал собеседник «Комсомолки».

Всего в Находкинском госпитале, подготовленном для пациентов с COVID-19, находится семь человек. Все они, предположительно, контактировали с заболевшими, но у них самих коронавирус пока официально не подтвержден.

По информации источника «Комсомолки», как минимум два сотрудника «скорой» - санитарка и водитель – ранее были госпитализированы с признаками пневмонии в Партизанск. Дело в том, что терапевтическое отделение Партизанской городской больницы №1 временно переоборудовано в пульмонологию, обслуживающую сразу пять муниципалитетов. Сюда, в отдельно стоящий корпус, поступали пациенты с пневмонией из соседних населенных пунктов, включая Находку. Именно здесь, по словам собеседника, и побывали сотрудники находкинской «скорой».

Сейчас здесь действуют ограничительные мероприятия, если диагноз подтвердится, корпус закроют на карантин. Всех, кто находился в отделении и контактировал с возможными переносчиками коронавируса, будут обследовать. Тесты предстоит сдать и медицинскому персоналу. Пока не закончится карантин, в местной больнице продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с экстренными случаями, пациенты с легкими формами пневмонии и бронхитами будут лечиться в домашних условиях, под наблюдением врачей.

Напомним, за все время эпидемии в Приморье выявлено 178 случаев заражения коронавирусом, при этом все чаще стали заболевать медики. Крупный очаг заражения выявлен во Владивостокской клинической больнице №2, уже выявлено 42 зараженных человека, 17 из них медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением

Больные находятся в недавно открывшемся инфекционном госпитале (подробнее...)

«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье

Почти 1000 дополнительных коек для больных COVID-19 появятся до конца апреля в регионе (подробнее…)

Во Владивостоке врач подхватил коронавирус от пациентки и разнес заразу по больнице

Специалисты восстанавливают цепочку распространения опасного заболевания. В списке заразившихся 42 человека, из них 17 медработников (подробнее…)

ПО ТЕМЕ:

Коронавирус подтвердился уже у 10 медиков в Приморье, цифра промежуточная

Министр здравоохранения края дала развернутое интервью. COVID подозревают еще у 32 человек, включая врачей «тысячекоечной» больницы [видео]

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 23 апреля 2020 года: количество заразившихся выросло на 70%

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 23 апреля 2020 года: губернатор попросил помощи у президента (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14