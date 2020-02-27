Аппетит поубавился: Генпрокуратура решила взыскать с экс-мэра Владивостока не 3,2, а 1,4 миллиарда рублей

В минувшую среду, 26 февраля, адвокатам Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, поступила информация о ходатайстве Генпрокуратуры о снижении суммы исковых требований к их подзащитному.

Ранее речь шла о 3,2 миллиарда рублей. Однако защитники Пушкарева с такой цифрой были не согласны и уверяли, что расчет со стороны органа был сделан на основании недостоверных сведений. Теперь же Генпрокуратура после заключения ФАС озвучила новую сумму иска, в два раза меньше, чем первоначальная – всего 1,452 миллиарда рублей.

- Действительно, есть копия документа, с которой мы ознакомились в среду. Преждевременные выводы делать пока рано. 3 марта на заседании Советского районного суда это ходатайство будет рассмотрено. Тогда можно будет говорить более предметно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Татьяна Строганова, адвокат Игоря Пушкарева.

Кстати, на прошлой неделе, суд смягчил обеспечительные меры в рамках гражданского иска на 3,2 миллиарда рублей с экс-мэра Владивостока. В результате бизнес-империи Игоря Пушкарева развязали руки. Адвокатам удалось обжаловать меры пресечения, связанные с корпоративными ограничениями и запретом распоряжаться имуществом. Сейчас АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «Спасский комбинат» работают в штатном режиме. Единственное, что нельзя делать с предприятиями – продавать.

Напомним, что в апреле прошлого года Игоря Пушкарева за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и поучение взятки приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с тем по уголовному делу экс-мэр Владивостока должен выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Такое же денежное наказание назначили двум его сообщникам: младшему брату Андрею Пушкареву и бывшему главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову.

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