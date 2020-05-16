Опасность несет общественный транспорт: губернатор Приморья рассказал о резком скачке заболеваемости COVID-19
По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Приморье зафиксировано сразу 87 новых случаев заболевания. Общее число больных COVID-19 с начала эпидемии -1197 человек. Главный санитарный врач края Татьяна Детковская уверена, что резкий прирост возник из-за недобросовестного соблюдения приморцами ограничительных режимов в майские праздники. Краевые власти отметили, что наиболее опасное место с точки зрения возможного заражения – общественный транспорт.
Значительный прирост больных отмечается в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе. Специалисты отмечают, что количество зараженных людей в крае увеличивается, за сутки прирост составил 6%. При этом темпы выздоровления куда более медленные. Из инфекционных госпиталей выписали всего 39 человек. В общей сложности справиться с опасным заболеванием смогли 389 пациентов. По статистике скончались 12 человек, по неофициальным данным, смертей еще больше.
Губернатор Приморского края поручил главам муниципалитетов еще больше ужесточить контроль по соблюдению санитарных мер в регионе.
– Особое внимание нужно уделить транспорту – обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов, – констатировал Олег Кожемяко.
В Приморье отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19.Видео: пресс-служба правительства Приморского края
На территории Приморья продолжаются проверки по соблюдению режимов самоизоляции и масочного. Лишь за последние сутки специалисты составили 267 административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По сообщению пресс-службы краевого правительства, в суды направлено 79 дел.
– В частности Роспотребнадзор провел 15 проверок, в ходе которых на всех объектах выявлены нарушения, составлен 31 протокол, в том числе, 10 – о приостановке деятельности, – поделились в правительстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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