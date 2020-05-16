Опасность несет общественный транспорт: губернатор Приморья рассказал о резком скачке заболеваемости COVID-19

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Приморье зафиксировано сразу 87 новых случаев заболевания. Общее число больных COVID-19 с начала эпидемии -1197 человек. Главный санитарный врач края Татьяна Детковская уверена, что резкий прирост возник из-за недобросовестного соблюдения приморцами ограничительных режимов в майские праздники. Краевые власти отметили, что наиболее опасное место с точки зрения возможного заражения – общественный транспорт.

Значительный прирост больных отмечается в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе. Специалисты отмечают, что количество зараженных людей в крае увеличивается, за сутки прирост составил 6%. При этом темпы выздоровления куда более медленные. Из инфекционных госпиталей выписали всего 39 человек. В общей сложности справиться с опасным заболеванием смогли 389 пациентов. По статистике скончались 12 человек, по неофициальным данным, смертей еще больше.

Губернатор Приморского края поручил главам муниципалитетов еще больше ужесточить контроль по соблюдению санитарных мер в регионе.

– Особое внимание нужно уделить транспорту – обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов, – констатировал Олег Кожемяко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779442" frameborder="0"></iframe> В Приморье отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19.Видео: пресс-служба правительства Приморского края

На территории Приморья продолжаются проверки по соблюдению режимов самоизоляции и масочного. Лишь за последние сутки специалисты составили 267 административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По сообщению пресс-службы краевого правительства, в суды направлено 79 дел.

– В частности Роспотребнадзор провел 15 проверок, в ходе которых на всех объектах выявлены нарушения, составлен 31 протокол, в том числе, 10 – о приостановке деятельности, – поделились в правительстве.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Потерянные смерти: число скончавшихся от коронавируса в Приморье растет

Сколько на самом деле в регионе погибших от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19? (подробнее...)

В Приморье поймали с поличным больше 5 тысяч нарушителей режима самоизоляции

Около 500 из них уже поплатились за свои прогулки (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ОМОН, блоки и пробки: жители закрытой Находки рассказали о первом дне карантина

Пропускные посты появились на въездах в городской округ. Объясняем, какие необходимы документы для передвижения [фото, видео]

Чужие здесь не ходят: Ханкайский район Приморья запретили посещать неместным жителям

Власти района опасаются наплыва отдыхающих из других мест края, где ситуация с COVID-19 менее благополучная (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14