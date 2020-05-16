Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 мая 2020 года: эхо майских праздников, опасный общественный транспорт и ужесточение контроля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморском крае на 17 мая 2020 года, самые важные события. Очередной резкий скачок заболеваемости COVID-19 отмечен в Приморье. Власти уверены, что ухудшение эпидобстановки напрямую связано с недобросовестным соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники.

Лишь за сутки опасный диагноз подтвердился у 87 человек, это практически вдвое больше показателей в прошлые дни. Прирост составил 6%. Всего с начала эпидемии в крае выявлено 1197 случаев заболевания. По Приморскому краю на 100 тысяч населения выявлено 63,13 случаев заболевания, в ДФО – 66,71. Лидирующие позиции по числу больных занимают Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район.

Число тех, кто смог победить COVID-19 за сутки, почти вдвое меньше, чем новых зараженных. В общей сложности в Приморье выздоровели 389 человек.

По мнению специалистов, наиболее опасное место с точки зрения возможного заражения – общественный транспорт.

– Особое внимание нужно уделить транспорту – обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов, – поручил главам муниципалитетов губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Краевые власти продолжают наказывать местных жителей и организации, которые не выполняют правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Более того, глава региона поручил усилить проверки по соблюдению санитарных мер в Приморье.

Лишь за сутки выписано 267 административных протоколов, в суды направлены 79 дел. Специалисты Роспотребнадзора провели 15 проверок, и составили больше 30 протоколов в отношении нерадивых предпринимателей. При этом в 10 случаях ведомство предписало приостановить деятельность.

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