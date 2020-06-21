2020-06-21T09:13:34+03:00
Общество

«Всероссийский уровень»: псевдочиновник из Уссурийска прокомментировал свое освобождение

Актер юмористического шоу провел пять суток под арестом
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Начальник «исполнительного комитета» заявил, что впереди еще много работы. Фото: barakuda_uskНачальник «исполнительного комитета» заявил, что впереди еще много работы. Фото: barakuda_usk
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Актера юмористического шоу Андрея Неретина, которого все знают под псевдонимом Виталия Наливкина, отпустили после пяти суток ареста. Псевдочиновник не упустил шанса и сразу же после освобождения записал видеообращение, в котором сказал спасибо всем, в том числе и сотрудникам полиции. По словам начальник «исполнительного комитета», благодаря истории с арестом его команде удалось выйти на всероссийский уровень.

«Друзья, от себя лично и от лица всей моей съемочной команды хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вашу поддержку. Огромная благодарность всем блогерам и представителям средств массовой информации за то, что всегда объективно и оперативно освещали нашу работу. А также я хочу поблагодарить сотрудников ОМВД города Уссурийска за такое внимание к нашей организации. Только благодаря им о нас узнало больше людей, и мы вышли на общероссийский уровень», - заявил Виталий Наливкин.

Напомним, актер был задержан 15 июня, сразу после того, как на канале BARAKuda вышел ролик об «оборотне в погонах». По сюжету юмористического ролика Наливкин с опергруппой задерживает «подполковника Андрейченко» и обнаруживает по месту жительства несколько коробок с деньгами, которые тот якобы получил со взяток от грибников за разрешения собирать дикоросы. Несмотря на очевидный художественный вымысел, краевое МВД выступило с опровержением, заявив, что такой подполковник у них не работает, а такой юмор порочит честь полиции.

После этого актера забрали в полицию, где он, по решению суда, провел 5 суток за мелкое хулиганство. Стоит отметить, что история вызвала широкий резонанс и даже имела продолжение.

Так, вчера, 20 июня, напротив здания управления МВД по Приморскому краю, что на Алеутской, состоялась акция в защиту арестованного в Уссурийске актера. Первым выразить свой протест вышел известный приморский журналист Андрей Островский. Правда, долго простоять ему не удалось. Буквально через 14 минут журналиста пригласили проехать в отделение полиции.

barakuda_uskbarakuda_usk
Виталий Наливкин вышел на свободу после пяти суток ареста
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ИСТОЧНИК KP.RU

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