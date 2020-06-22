Блогер Варламов предложил Виталию Наливкину из Уссурийска БДСМ и работу

Знаменитый блогер Илья Варламов на своем канале рассказал про арест Виталия Наливкина и предложил ему совместный проект. Варламов пообещал снять с актером, играющим Наливкина, выпуск передачи БДСМ, что расшифровывается как «Большая прогулка с мэром».

- Давайте сделаем БДСМ, - обратился Варламов через свой канал. - Я обычно гуляю с мэрами, но я готов погулять с вами по Уссурийску. Покажете мне город, и наведем порядок. Я готов приехать в Уссурийск, если вы, Виталий Наливкин, согласитесь сняться в БДСМ.

Более того, Варламов предложил Наливкину (Андрею Неретину) поработать на его канале в Ютубе.

- Нам нужны региональные корреспонденты. Виталий, предложение о работе для вас открыто. Если вам не понравится, как владельцы канала, где вы сейчас работаете, вас встретят с отсидочки, то приходите к нам работать, пишите, присылайте ваше резюме, - сказал Варламов.

Он же озвучил, что роль Виталия Наливкина исполняет «простой уссурийский грузчик» Андрей Неретин, получающий за серию 1500 рублей. Сколько Неретин сможет получать на канале Варламова, он не рассказал.

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