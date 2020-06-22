2020-06-22T10:09:09+03:00
Общество

Блогер Варламов предложил Виталию Наливкину из Уссурийска БДСМ и работу

Сколько именно будет получать начальник «исполнительного комитета» - пока неизвестно
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Знаменитый блогер на своем канале рассказал про арест Виталия Наливкина и предложил ему совместный проект. Фото: barakuda_uskЗнаменитый блогер на своем канале рассказал про арест Виталия Наливкина и предложил ему совместный проект. Фото: barakuda_usk
Изменить размер текста:

Знаменитый блогер Илья Варламов на своем канале рассказал про арест Виталия Наливкина и предложил ему совместный проект. Варламов пообещал снять с актером, играющим Наливкина, выпуск передачи БДСМ, что расшифровывается как «Большая прогулка с мэром».

- Давайте сделаем БДСМ, - обратился Варламов через свой канал. - Я обычно гуляю с мэрами, но я готов погулять с вами по Уссурийску. Покажете мне город, и наведем порядок. Я готов приехать в Уссурийск, если вы, Виталий Наливкин, согласитесь сняться в БДСМ.

Более того, Варламов предложил Наливкину (Андрею Неретину) поработать на его канале в Ютубе.

- Нам нужны региональные корреспонденты. Виталий, предложение о работе для вас открыто. Если вам не понравится, как владельцы канала, где вы сейчас работаете, вас встретят с отсидочки, то приходите к нам работать, пишите, присылайте ваше резюме, - сказал Варламов.

Он же озвучил, что роль Виталия Наливкина исполняет «простой уссурийский грузчик» Андрей Неретин, получающий за серию 1500 рублей. Сколько Неретин сможет получать на канале Варламова, он не рассказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вышли на всероссийский уровень»: Виталий Наливкин из Уссурийска прокомментировал свое освобождение

Актер юмористического шоу провел пять суток под арестом (подробности...)

ПО ТЕМЕ

«Борьба с коррупцией» аукнулась интернет-мему: вымышленным чиновником Наливкиным в Приморье заинтересовалась полиция

Создателям комедийного контента грозит штраф за неуважение к власти (подробнее..)

Я всегда на шаг впереди: Виталий Наливкин прокомментировал «задержание подполковника полиции»

Создатели образа «председателя исполнительного комитета» выпустили свежее обращение Виталия Наливкина к уссурийцам (подробнее..)

За что на самом деле арестовали псевдочиновника из Уссурийска Виталия Наливкина

Всплыли важные подробности: год назад в этом же суде актер уже проходил по точно такому же делу (подробнее..)

Мэтра приморской журналистики забрали в полицию за одиночный пикет в защиту Наливкина

С Андрея Островского в итоге взяли объяснительную без составления протокола, но оштрафовать еще могут [видео] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
Новости 24
На площади Баляева появится сияющая в вечернее время 3D надпись Владивосток
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой
Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину
Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке