Убийцу 8-летней Вики из Сахалина проверяют на причастность к аналогичным преступлениям

Зверское убийство 8-летней Вики стало самым жутким происшествие на Сахалине, да и на всем Дальнем Востоке, за последние несколько месяцев. Напомним, что девочка пропала 6 июля, спустя 4 дня ее нашли мертвой в лесу в Холмском районе. Вика была без одежды, а ее лицо было опущено в воду. Следы на ее теле говорили о насильственной смерти. Позже стало известно о том, что перед гибелью девочку изнасиловали. Сложно представить, в каком шоковом состоянии были жители острова, когда узнали, что по подозрению в совершении преступления задержали семейную пару.

На снимке Игорь и Кристина. Фото: личная страница обвиняемых в преступлении.

31-летняя Кристина и 45-летний Игорь – на вид обычные супруги. Богатствами, конечно, не владеют, но внешне сделать вывод, что среди них жестокий убийца, сможет не каждый. После того, как обоих задержали и стали допрашивать, стали известны подробности трагедии. Оказалось, что Вику убили в день ее пропажи - 6 июля. Четыре дня ее тело пролежало в лесу, пока 500 волонтеров, сотрудников МЧС, СК и УВД надеялись найти ее в живых. Но все было уже тщетно.

Вика не дожила до своего 9 дня рождения все два дня. Фото: личная страница мамы убитой девочки.

Оказалось, что пара подобрала Вику на микроавтобусе у дороги. Вероятно, семейная пара внушила доверие, поэтому девочка села к ним в машину. Потом супруги увезли ее лес, который расположен недалеко от села Ожидаево. Дальше все известно со слов Кристины. Следствию еще предстоит проверить, достоверна ли эта информация. Женщина рассказала, что в лесу Игорь приказал ей выйти из машины, потом в извращенной форме изнасиловал ребенка. Она поняла, что девочка мертва лишь спустя время, когда увидела ее тело на берегу реки. Игорь задушил ее пакетом. Боясь супруга, который время от времени колотил ее, та согласилась держать язык за зубами, но на следствии передумала и рассказала оперативникам свою версию случившегося.

В итоге Кристине предъявили обвинение по статье «Похищение человека», у Игоря список статей будет пожестче: «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера. 11 июля их обоих по ходатайству следствия заключили под стражу.

Жители Сахалина организовали стихийный митинг.Фото: Социальные сети

Любопытно, но многие после того, как стали известны детали чудовищной трагедии, заявили, что Игорь причастен к другим преступлениям. Удивительно, но после того, как в сети появилась фотография мужчины, в СК поступила информация от жительницы области. Она сообщила о том, что 15 лет назад этот самый Игорь попытался ее изнасиловать. Однако позже выяснилось, что дальневосточница просто ошиблась. Тем не менее, версия о том, что Вика – не единственная жертва, также отрабатывается.

теперь виновным в похищении и убийстве девочки грозит тюрьма.Фото: Социальные сети

- Разумеется, мы рассматриваем все варианты. Проверяем, причастен ли обвиняемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки к аналогичным преступления, которые не удалось раскрыть в прошлые годы, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правда – Владивосток» Ольга Чебыкина, руководитель СУ СК России по Сахалинской области. – Расследование уголовного дела продолжается, поэтому все варианты произошедшего будут отрабатываться следователями.

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, а мужчина может загреметь в тюрьму на пожизненное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789773" frameborder="0"></iframe> Тело пропавшей восьмилетней девочки найдено на Сахалине.Об этом сообщили в региональном управлении Следственного Комитета России

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