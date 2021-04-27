Поиски водителя «Лексуса» и еще одной инстамодели, без вести пропавших после крушения моста в Арсеньевку, завершены

Поиски возобновятся лишь по запросу следователей. Фото: ГО ЧС по Приморскому краю/принтскрин видео

Спасатели завершили поиски водителя «Лексуса» и девушки-пассажира, которые пропали после крушения моста в Арсеньевку 18 апреля 2021 года. За прошедшее 8 дней сотрудники «чрезвычайного» ведомства обследовали порядка 75 километров водной и береговой линий. Как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в министерстве ГО и ЧС по Приморскому краю, всего в спасательной операции принимали участие 8 человек и 2 единицы техники. Все эти дни работе водолазов мешали сильное течение реки и мутная вода. Спустя 8 дней поиски не увенчались успехом. Найти еще одну девушку и мужчину-водителя до сих пор не удалось.

20 апреля водолазы подняли со дна реки «Лексус», в салоне которого обнаружили тело лишь одной девушки. Машина находилась на глубине 3-4 метров и в 15 метрах от места крушения моста. Ни в самом транспорте, ни в окружности места падения авто тел еще двух человек найти не удалось. 26 апреля спасатели объявили о том, что завершили поиски. Работы возобновятся лишь по запросу следователей.

Напомним, что 18 апреля черный «Лексус» с шестью людьми в салоне выехал в село Нововарваровка - там расположены домики для отдыха. Пять малознакомых инстамоделей и один мужчина явно ехали на вечеринку. Об этом свидетельствует солидное количество алкоголя, коробками выставленного в багажнике элитного авто, а также многочисленные видео, снятые девушками на своей станице в сети. Никто из них тогда не знал, что поездка за город закончится трагедией. В итоге - рухнувший мост, утонувшая машина и трое пропавших без вести.

Следователи тогда возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По версии следствия, водитель автомобиля по неосторожности, рассчитывая проехать на другой берег реки Арсеньевка, выехал с проселочной дороги на деревянный мост, установленный через реку в районе села Нововарваровка Анучинского района, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Следователи полагают, что водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела с моста и рухнула в воду.

Трем девушкам чудом удалось спастись, выбравшись из салона «Лексуса». По одной из версий, окна в машине разбили ветки деревьев, по другой – стекла лопнули от давления. В любом случае, у пассажиров невообразимым образом появилась возможность сохранить свои жизни. Только воспользоваться этим случаем смогли лишь трое. Еще трое, включая единственного мужчину-водителя, считались без вести пропавшими. На данный момент найдено тело лишь одной девушки.

В свою очередь доследственную проверку проводит прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства намерены разобраться с мостом-самостроем, который находился в аварийном состоянии. Как оказалось, его построил коммерсант, который и организовал бизнес с отдыхом в домиках в Нововарваровке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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