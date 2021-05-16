Филиал «Спортивки». Знаменитый рынок Владивостока переехал

Возвращение эпохи. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Рынок на Спортивной, который снесли из-за планов построить очередной новый торговый центр, переехал и будет, что называется, жить. Новый филиал «Спортивки» теперь обоснуется на Школьной. Сейчас там ведутся работы по облагораживанию торговой точки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Вещевые ряды канули в лету. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Разговоры о том, что легендарную «Спортивку» уберут, пошли еще в 2019 году. О том, что рынок нужно закрыть, заявил даже мэр Владивостока Олег Гуменюк. Тогда-то компания «Сибинжиниринг» и предоставила подробный проект нового торгового центра, который совсем скоро появится на месте старых обшарпанных вагончиков. Согласно проекту, на крыше нового магазина появится спортплощадка, а точнее футбольное поле – такое решение было принято во многом из-за мнения горожан. Во время эфира на радио «КП-Приморье» поступили десятки звонков, и большинство высказались «за» стадион.

бщая площадь торгово-развлекательного центра – 40 тысяч квадратных метров. Фото: «Сибинжиниринг».

В феврале рабочие приступили к разбору рынка. Меньше месяца понадобилось, чтобы попрощаться с легендой и вывезти отсюда все контейнера и прилавочки. Многие горожане действительно называют снос рынка «уходом эпохи».

«Ушла целая эпоха», «Ужас какой-то, что они сделали со спортивной площадью», «Эх.. капитана, корефана.. 300 руб давай.. Забудем теперь», – комментировали происходящее жители края.

Рынка на улице больше нет. Фото: Instagram/dps_vl.

Оказалось, что не забудем. Теперь во Владивостоке появится филиал «Спортивки». Переехал рынок недалеко – на улицу Школьная. На залитой новеньким асфальтом площадке уже появились первые контейнеры.

Новые контейнера появились на улице Школьная. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Какие-то переехали со старого рынка, какие-то – новые, еще не потрепанные. Позаботились на рынке и о природе: массивные деревья рубить никто не стал, в металлических пластах крыши рабочие специально для них сделали отверстия, чтобы не губить природу-матушку.

Позаботились на рынке и о природе. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Когда рынок начнет свою работу – пока что неизвестно. Однакое тот факт, что ушедшая, казалось бы, «эпоха», вновь возвращается во Владивосток, не может не радовать местных жителей.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

Расположение новой «Спортивки». Фото: Комсомольская правда

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