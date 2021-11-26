В правительстве Приморья прокомментировали сообщение о новых ядовитых отходах с космодрома

Результаты отходов еще не готовы. Фото: скрин с видео Олега Зинкевича Фото: принтскрин видео.

Приморье взбудоражила новость о том, что в мешках, привезенных в регион с космодрома "Восточный", нашли еще один тип яда, о котором не знали раньше. Предположительно в мешках находится яд с нелегким названием гексалохлорциклогексан. Это вещество политропного действия, которое поражает, в первую очередь, центральную и вегетативную нервную систему человека, печень и почки. Если это действительно так, то содержимое куда опаснее, чем предполагаемый до этого, содержащий ртуть гранозан.

Как пояснили в Минприроды Приморского края, в ролике Андрея Караулова, который подготовил очередной сюжет на эту тему, речь идет о пробах, взятых с космодрома в Амурской области. Результаты экспертизы отходов, привезенных на территорию Приморского края, которую делают специалисты Росприроднадзора, еще не готовы. Они будут известны со дня на день.

- В настоящее время мешки с отходами находятся под охраной, вопрос находится на контроле в Росприроднадзоре, - прокомментировали в Минприроды Приморского края.

Напомним, что опасные пестициды хотели захоронить под Красноярском, но после протеста общественности решили утилизировать в Приморье. Груз даже успели доставить в регион, но когда это обнаружилось, ему тут, конечно же, тоже оказались не рады. Власти региона заявили, что груз прибыл в Надеждинский район без их ведома и они попытаются отменить решение об утилизации, Росприроднадзор возбудил административное дело. Такие же мешки затем нашли в Хорольском районе.

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