Открытие купального сезона в Приморье 2022: когда начнется и какие пляжи уже прошли проверку

Где можно безопасно отдохнуть летом 2022 года в Приморье? Фото: Антон БЛОХИН

Традиционно 15 июня в Приморье стартует купальный сезон, но вот уже не первый год заветная дата переносится. И вот в 2022 году краевые власти только недавно начали проверять пляжи. Во Владивостоке работа идет чуть активней: специальная комиссия уже посетила десять мест отдыха рядом с морем, где сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, полиции и мэрии проверили благоустройство территории и качество воды. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, когда одобрят места для отдыха, где уже можно купаться в море, а также напоминает о безопасности на воде.

КАК БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ?

Отметим, что в 2021 году официальный старт летнему отдыху дали 17 июня. Тогда из-за несчастных случаев от нападения акул жителям и гостям Владивостока рекомендовали не купаться в местах, не внесенных в перечень пригодных пляжей, в том числе расположенных на островах. Повторится ли подобное предупреждение в этом сезоне, пока остается неясным.

ЧТО С ОТДЫХОМ В 2022?

– С начала июня сотрудники различных ведомств и городских властей посещают пляжи, где оценивают благоустройство территории и оценивают качество воды, – уточнил корреспонденту «Комсомолки» сотрудник пресс-службы администрации Владивостока. – Пока точная дата начала купального сезона неизвестна.

Последние дни вода прогревается до плюс 14 - 15 градусов, отмечает портал «Примпогода», поэтому многие уже не только отдыхают возле моря в солнечные дни, но и купаются.

ДОСТУПНЫЕ ПЛЯЖИ

Пока же комиссия по контролю за содержанием мест массового отдыха, в которую входят сотрудники администрации Владивостока, представители Роспотребнадзора по Приморью, МЧС и полиции, озвучила пляжи, которые уже прошли проверку.

Обычно пляжный сезон официально открывают в середине июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Амурский залив:

- улица Садгородская, 23;

- станция Санаторная, улица Десятая,44 (МУПВ «Лазо»);

- станция Санаторная, улица Десятая, 26;

- станция Чайка (левая сторона);

- мыс Кунгасный;

- мыс Токаревского;

- остров Русский, бухта Ахлестышева.

Уссурийский залив:

- бухта Улисс, улица 2-я Поселковая, 34а (пляж «Змеинка»);

- бухта Лазурная, улица Лазурная,19 (ООО «ЛОТС»);

- бухта Лазурная, мыс Крутой.

Эти территории пригодны для использования в качестве мест массового отдыха. Однако проведенный Роспотребнадзором мониторинг качества морской воды показал, что купаться можно только на Ахлестышева. В других местах водные процедуры не рекомендованы.

До полноценного морского отдыха осталось совсем немного. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всего же в Приморье для отдыха рядом с морем и другими водоемами планируют открыть 54 зоны отдыха. Как отметили в министерстве ГО ЧС региона, на территории края всем требованиям соответствует территория базы отдыха «Морской берег» в бухте Муравьиная, а также морские побережья бухт Рисовая, Троица и Баклан в Хасанском округе.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОВЕРКИ

– Сейчас от владельцев пляжей в крае поступило 11 деклараций соответствования территорий требованиям безопасности, которые проверяют спасатели и работники инспекции по маломерным судам в муниципальных образованиях, – рассказали «КП – Владивосток» в пресс-службе МЧС РФ по Приморью. – В первую очередь работники межведомственной комиссии обращают внимание возможные на нарушения в местах отдыха, чтобы избежать травматизма отдыхающих.

ЗАЛОГ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

Для безопасного отдыха спасатели рекомендуют не посещать не проверенные для отдыха и купания места, а также не заходить в воду в нетрезвом виде. Также во избежание трагедии следует напомнить детям о простых, но важных правилах:

- не заходить в воду без разрешения взрослых;

- не заплывать за буйки и на глубину, даже если есть надувной матрас или круг;

- нельзя драться, толкаться, бросать в кого-то камешки и песок, хватать за руки и ноги в воде;

- нежелательно находиться в воде, температура которой ниже 18 градусов, поскольку может случиться судорога и переохлаждение (особенно если организм не подготовлен).

– Обращаем внимание на такое природное явление как отбойное течение, попав в которое, нужно плыть параллельно к берегу. Главное при этом, не поддаваться панике, – акцентировали внимание в региональном Главке.

Специальная комиссия уже проверяет пляжи и качество воды. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧТО ЕЩЕ?

«Комсомольская правда – Владивосток» следит за обновлением списка пригодных для отдыха пляжей и купания водоемов. Пока же можно запланировать запланировать выходные или отпуск: узнайте, что ждет места летнего отдыха в столице Дальнего Востока; где в краевом центре можно найти идеальные маршруты для катания на сапах; какие маяки Приморья обязательны для посещения.

Также можно изучить, от какой обуви стоит отказаться этим летом; чем занять ребенка и при этом не навредить ему.

И, конечно, нужно обязательно ознакомиться со списком продуктов, которые опасны в жару.

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