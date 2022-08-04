7 футов под килем и подкова на счастье: команда «Комсомолки» протестировала гоночную яхту и пронеслась по полям на лошадях

«Комсомолка» стала ближе к морю и подружилась с лошадьми. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Мысли о шуме волн и прозрачной воде накануне не покидали никого из участников нашего крутейшего автопробега #ЛетнийДрайвКП. Еще бы! В четвертый день тура нам предстояло выйти в море на гоночной яхте с умелым капитаном. Однако на этом приключения не заканчивались. Что это…Топот копыт? Именно он. Если вы любите лошадей, то этот репортаж придется вам по душе, ведь, когда команда «Комсомолки» сошла на берег, нас уже ждали эти прекрасные скакуны, готовые преодолеть все преграды и промчать галопом по полям. А после насыщенного дня – пикник на белоснежном пляже, к тому же наш генеральный партнер ТМ «Слово мясника» – мясо по всем правилам, грех не продегустировать продукцию. Лето, солнце, драйв – о том, как прошло это удивительное путешествие, читайте в нашем материале.

Погнали

Как всегда, стартуем из Владивостока, запаслись любимой «Славдой», день обещает быть жарким, страдать от жажды точно не входит в планы. Первым делом заезжаем на ННК, заправляем полные баки, путь явно далекий, а следом в «Спортмаркет на Заре». Здесь для нас уже приготовили туристический набор – стол, удобные шезлонги, большой дорожный холодильник, в который можно сложить все что нужно для компании. Пледы, мангал и даже набор посуды, наш мы попросту забыли в редакции. Так что профессионалы своего дела, можно сказать, с нуля собрали нас в путешествие.

Команда «Комсомолки» знает, что такое летний драйв. Фото: Мария КАЮРОВА

Уже можно кричать: «свистать всех наверх!»? Еще успеем. Сначала нужно добраться до Находки. Долгая дорога не страшит, ведь весь путь мы проведем в комфортных автомобилях HAVAL F7 и H9. Пробка на трассе из-за ремонта, в которой этим летом, пожалуй, стоял каждый житель Приморья, вообще не беда. Когда ты в хорошей компании, включаешь любимые песни на весь салон и можешь себе позволить в качестве разминки потанцевать? Танцы в машине, что? Да, вам не послышалось. Во-первых, в авто очень просторно, во-вторых отличный звук, а в-третьих, у наших «железных коней» огромные люки, в которые можно выглянуть, ну, естественно не на ходу. Нажатием одной кнопки, сами повеселились и народу, скучающему в пробке, подняли настроение, показывая забавные движения.

Ну что же, до Находки доехали, но изрядно проголодались. Решили, что на голодный желудок выходить в море категорически нельзя, хотя и наедаться до отвала тоже не стоит. Еще по пути сделали заказ в приложении Coffee Machine. Ароматные напитки и аппетитные закуски получили сразу же. Мы готовы, море, жди нас!

Свистать всех наверх! Фото: Мария КАЮРОВА

Ближе к морю и ветру

Команда автопробега прибыла на пляж с красивым названием «Лебединое Озеро». Именно здесь расположен яхт-клуб «Антарес», на берегу одноименной бухты. Какая здесь красота и какая шикарная техника на берегу. Еще чуть-чуть и мы отправимся покорять водную стихию. Наш азарт и огонь в глазах сразу же заметил капитан яхты «Аскет» Анатолий Завизионов. Журналист Милана Сокол одна из первых осмотрела парусник, все-таки сфера деятельности дает о себе знать. И какая же отличная яхта нам досталась! Это можно было бы назвать минимальными удобствами, но язык не поворачивается, когда на паруснике есть кухня, спальное место, раковина и туалет. На этой гоночной малышке можно спокойно добраться до острова Путятина часа за три, все зависит от погоды и попутного ветра. А вот вояж до бухты Окуневой куда длиннее – около 10 часов, так как нужно делать большой крюк.

«Аскет» способна развить скорость до 10 узлов. Фото: Мария КАЮРОВА

Помощник капитана Алексей Бирюков галантно протягивает руку нашим девчонкам, чтобы они тоже поднялись на борт. А искателей приключений у нас в этот раз действительно много. Неутомимая путешественница, а по совместительству пиар-директор «Комсомолки» Юлиана Виноградова, фотограф, способный разукрасить красками любую погоду Мария Каюрова, сторис-мейкер Slenergy Владислав Титоренко, reelsmaker, блогер Ксения Кулинич, видеограф Арина Левадняя и «водитель» дрона Андрей Харт. Спросите зачем так много? Раз вы не можете отправиться в путешествие с нами, то мы решили вам показать всю красоту с разных ракурсов – с земли, воздуха и воды. Помимо официального сайта «КП-Владивосток», где мы выкладываем путевые заметки, все ребята делятся впечатлениями на личных страничках.

Помощник капитана Алексей Бирюков. Фото: Мария КАЮРОВА

Знакомство прошло успешно, отправляемся покорять просторы. Правда, перед тем, как выйти в море капитан проводит обязательный инструктаж. Техника безопасности превыше всего, а с остроумными шутками это точно не скучно. Так и началось наше приключение.

«Руби, поправь юбку, мертвая зыбь» – честно признаемся мы не сразу разобрались, о чем общаются бывалые яхтсмены, но к концу путешествия и наш лексикон точно пополнится морскими терминами.

Расскажем немного вам о яхте и ее владельце. «Аскет» в Находке на слуху. Да и за ее пределами, ведь капитан периодически участвует в соревнованиях по парусному спорту, а эта малышка (30 футов, если в метрах, то 9) может дать фору многим, способна развить скорость до 10 узлов.

– Это гоночная яхта, обводы корпуса чисто гоночные, помогают гасить волны. Участвовать в соревнованиях на ней одно удовольствие, – делится штурман.

Море, обними меня! Фото: Мария КАЮРОВА

Морской волк с закалкой

Как шутит Анатолий, заниматься парусным спортом он начал в прошлом веке, с 1973 года.

– Изначально увлекался велоспортом, но в 20 лет мне сказали, что я уже стар. Представляете? Вот такой возрастной ценз, как удар ниже пояса для любого спортсмена, а здесь нет такого. Руки, ноги целы, голова работает – полный вперед.

Капитан яхты «Аскет» Анатолий Завизионов. Фото: Мария КАЮРОВА

Пока часть команды переодевается, чтобы искупаться, вторая – с любопытством слушает истории от главного человека на судне:

– Мы были первыми в 1979 году, кто пришел в Японию из советских яхтсменов. Тогда еще не было паспортов туриста, нам оформляли дипломатические паспорта. Мы ходили в Майдзуру благодаря побратимским связям, на яхте «Арго». Приняли на высшем уровне. Переход туда – около 5 суток, обратно – также, и там пробыли 5-6 дней. А в 1988 году именно про нас прозвучало в американских газетах «Пусть заходят, с яхтами мы не воюем!». Дело в том, что мы в честь 250-летия открытия Русской Америки, то что называется Аляской, ходили по маршруту Новоархангельск – Ситка. Вот только пришли на три дня раньше назначенного времени. Пускать нас всячески не хотели, а была очень плохая погода. Пришлось выкручиваться, докладывать на берег, что проблемы с топливом, да и провизия якобы на исходе, все же запустили нас в порт.

Кстати, для получения документов на право управления яхтой нужно учиться, а для участия в соревнованиях еще и усердно тренироваться. Желающим покорять моря и океаны опытный шкипер готов показать, как ходить под парусом и стать ближе к морю и ветру. Детали можно обсудить непосредственно с Анатолием, делимся контактами.

Расширяем кругозор

С погодой в этот день нам явно повезло. В Находке +27, на небе ни облачка. Солнечные и морские ванны обеспечены. Капитан дал добро на активности, а мы только этого и ждали. Купаться!!! Правда в кругу творческих коллег даже заплыв не может пройти незаметно. Пока Арина с профессионализмом спортсмена ныряет с борта, вооружившись GоPro, ребята цепляются за специальный трос, яхта набирает ход. Андрей же запускает «птичку» в небо. С высоты Asket еще прекрасней, да и всю команду видно отлично. Пожалуй, разочарована только чайка, которую потревожили громким смехом, да еще и не покормили.

Глоток освежающей «Славды» спасал в жаркую погоду. Фото: Мария КАЮРОВА

После купания снова принялись расспрашивать команду о яхте. Вы знали, что паруса шьют из сверхпрочных тканей дакрон или кевлар? Последний, кстати, используют также при производстве бронежилетов. Или, что вон та штука на топе мачты, похожая на флюгер, называется виндекс, переводя на обывательский – курсоуказатель. А вон те небольшие ленточки, прикрепленные на грот и стаксель, это колдуны или колдунчики, кто как больше привык. Они показывают, правильно ли выбрано положение паруса относительно ветра.

Да, за этот вояж, мы узнали довольно много. Учитывая, что наш партнер, компания Avito совсем скоро проводит регату в Санкт-Петербурге, в честь 15-летия, эти знания точно пригодятся. А пока же, следуя к берегу, изучаем наземные предложения, с помощью Авито Авто – самой популярной платформе по купле-продаже автомобилей в РФ. Вот Владика, например, всерьез заинтересовали НAVAL, не удивительно, после нашего активного автопробега. На сайте есть достойные предложения, новые авто или с небольшим пробегом по приемлемой цене. Выбирать машины и другую технику очень удобно, благодаря фильтрам можно задать многие параметры и даже посмотреть рейтинг продавца, что значительно облегчает поиск. Кстати, помимо китайских красавцев здесь и «японки» и «европейки», словом, выбор есть. Сейчас около 1600000 предложений по транспорту и запчастям, и база постоянно обновляется, так что дерзайте.

Увлекшись беседой, яхтами и машинами, незаметно причаливаем к берегу. Настало время прощаться, но надеемся, что мы еще вернемся, прогулка под парусами нас явно впечатлила. Кстати, каждый из нас соблюдая яхтенный этикет, по палубе гулял исключительно босиком, в первую очередь ради нашей же безопасности. Ведь, при сильном крене попросту можно выпасть за борт. Так что обуваемся и по коням! Сначала оседлаем железных, чтобы добраться до нужной локации, а потом и настоящих.

Счастливая лошадиная мордашка. Фото: Мария КАЮРОВА

Знакомство с прекрасным

Следующей точкой на карте Находки стал конный клуб «Максимус», который можно найти в соцсетях. Находится он на Ореховой, 21, вбиваем в навигатор и помчали. Кстати, благодаря тому, что телефон легко конектится с авто, узнаем куда ехать прямо через динамики. Добрались без проблем. Первый, кто встречает нас у ворот – очаровательный пес по кличке Иртыш. Борзая, и это мы не обзываемся, а про породу собаки, сопровождает клиентов во время конной прогулки. Доброжелательный «парень» сразу подружился с нашим фотографом, так и гулял с ней всю дорогу, пока Маша снимала прекрасное. Ну вернемся к лошадям, на конюшне их сейчас пять. Небольшой клуб открыла молодая, но очень целеустремленная местная жительница Анастасия Алексеева. Насте всего 23, но, кажется эта девушка знает о лошадях если не все, то очень многое. Верховой ездой она занимается с 12 лет.

Конный клуб открыла Анастасия Алексеева. Фото: Мария КАЮРОВА

Главный или правильнее сказать вожак в табуне – Максимус, который, как и клуб владелица назвала в честь одного человека. Не стали пытать хозяйку о личном. Решили познакомиться с другими подопечными, а заодно и выбрать лошадей для прогулки, ведь у каждой свой характер. Более того, у одних лошадок любовь, а другие наоборот могут не ладить. Поэтому работники сначала слушают пожелания клиента, рассказывают технику безопасности, а уж после – седло. Пока я знакомлюсь с самой спокойной Лаки, или лентяйкой, как ее здесь называют, Настя рассказывает об остальных:

Навстречу приключениям! Фото: Мария КАЮРОВА

– Умочка была дикая, людей не знала. В ноябре привезли, объездили, стала дружелюбной. В селе Красный Яр под Уссурийском есть большой табун, и вот я приехала, зашла прямо в центр табуна и выбирала. Кличку ей придумала сама. Радочку мы поменяли на другую лошадь, отдали более спокойную по темпераменту. Бывшая владелица не справлялась с ней, она прям резвая. Мидея у нас временно, у хозяев какие-то трудности, на лето попросили забрать.

Мы быстро нашли общий язык с лошадьми. Фото: Мария КАЮРОВА

По коням

После инструктажа и отладки стремян, с которой помогает Дарья Бех, отправляемся навстречу новым приключениям. Но на пути к морскому пейзажу еще нужно преодолеть несколько препятствий. В Находке буквально на днях был настоящий потоп, поэтому перед нами внушительная водная преграда. Коням примерно по колено, сами проверять не стали…Максимус справляется без проблем, следом Рада, Иртыш оббегает по берегу, а вот остальные замешкались. Наставники возвращаются и помогают, продолжаем уроком по «управлению» лошадьми стоя в луже, да, оказывается верховая езда – это не просто развлечение, но и серьезный подход, животные все чувствуют. Особенно неуверенность и страх. Следующий на горизонте крутой спуск, слишком крутой для меня, но абсолютно привычный для табуна и опытных наездниц.

Нам выдалась отличная возможность почувствовать себя ковбоями. Фото: Мария КАЮРОВА

Страху здесь не место

– Когда человек боится, то лошадь это даже по запаху может почувствовать, например, пот при страхе пахнет иначе. В лучшем случае, если животное спокойное и доброе и просто поймет, что наездник – новичок, может его игнорировать. Заниматься своими делами, встать пожевать где-то кустики, травку. А в худшем, может попытаться и скинуть, подпрыгнуть, резко пробежаться. Это конечно неприятно и даже опасно. У нас, к счастью, таких лошадей нет. Да и вообще все приучены именно к прогулкам, а не прям к спортивным скачкам, – поделилась хозяйка.

Дружелюбная борзая Иртыш. Фото: Мария КАЮРОВА

Узнали по пути азы управления. Так, чтобы развернуть лошадку, нужно натянуть внутренний, обращенный в сторону поворота, повод, и слегка надавить ногой. Всадник может воздействовать на скакуна не только поводьями, но и шенкелями (икрами), корпусом и пояснично-крестцовым отделом.

Страх перед лошадями, по словам Анастасии, побороть вполне реально. Сначала нужно приехать, присмотреться, познакомиться с животными, пообщаться со специалистами:

– Люди часто боятся даже подойти, покормить. А к концу прогулки многие чувствуют себя ковбоями. Когда все подробно объясняем, клиенты уже успокаиваются, подходят гладить лошадок. Возможно, некоторым нужно чуть больше времени, не обязательно прям с первого раза коня на скаку останавливать!

Все наши приключения мы запечатлели с дрона. Фото: Мария КАЮРОВА

Горы, море и поля

Недалеко от клуба несколько сопок, с которых открывается удивительный вид на море и город. Маршрут к площадкам проходит по пересеченной местности, поэтому полнота ощущений обеспечена. Примерно на полпути уже более-менее понимаем, как рулить, да и наши гуру в случае чего подсказывают или немного ускоряют, если кто-то из питомцев заупрямился.

Мы любовались природой на конной прогулки. Фото: Мария КАЮРОВА

Когда добрались до луга, решили себя немного испытать, да и лошадям дать волю. Настя предложила промчать галопом…А почему бы и нет? Лаки, или точнее Лакшери, до этого то и дело жующая траву, честно говоря, удивила своей прытью. Завидев скачущего вожака, не собиралась отставать.

Кони развеялись, люди довольны. Без красивых кадров не обошлось, дрон, фотоаппараты и видеокамеры в деле. Пожалуй, такого количества папарацци одновременно эти красотки с гривами еще не видели.

Эмоции зашкаливали. Фото: Мария КАЮРОВА

После насыщенной прогулки, возвращаемся назад. По пути меняемся ролями, не все же девчонкам скакать. Парни на конях, естественно, смотрятся брутально. Да и освоились ребята очень быстро. По дороге в клуб делимся эмоциями, а они у всех исключительно положительные. Неподалеку от конюшни встречаем забавного хаски с разными глазами, кстати, у одной из наших лошадок тоже гетерохромия, прям редкий тандем вырисовывается.

Какой умный взгляд. Фото: Мария КАЮРОВА

Уже на «базе» благодарим за радушный прием и отличную прогулку. В наш список классных мест в Находке прибавился конный клуб «Максимус». Если и вы готовы к покорению вершин с этими прекрасными животными, однозначно советуем, испытано на себе! Напомним лишь адрес, Ореховая, 21. Ну а нам пора собираться дальше, в планах – встретить закат на берегу моря и приготовить самый вкусный шашлык.

Вечер на берегу

Так, стол, шезлонги и мангал у нас уже есть, спасибо «Спортмаркету», в холодильнике охлажденная «Славда» и соки, а вот главное блюдо еще предстоит приготовить. Но предпочтения команды мы узнали заранее – охлажденное, а не замороженное мясо, так как времени на долгую разморозку у нас попросту нет, без больших кусков жира и прожилок, в удобной упаковке, чтобы не было проблем с перевозкой и последующим приготовлением. Все сходится – ТМ «Слово мясника», не зря же в прошлом автопробеге мы побывали на предприятиях «Русагро». Своими глазами увидели процесс мясопереработки и даже узнали о качестве кормов для животных. Именно эта компания запустила новую линейку продукции в Приморье, а когда ты знаешь производителя, доверяешь ему, то вопросы выбора просто отпадают. Главное, чтобы в Находке шашлыки были в продаже. Написали партнеру, подтвердил, новинка уже доступна в большинстве крупных торговых сетей края, отправляемся в магазин.

Представленный ассортимент радует – шашлык классический и по-кавказски, шейка, корейка, лопатка, вырезка и окорок. Забираем заветные ведерки «по -кавказски» и отправляемся готовить мясо по всем правилам, хотим соответствовать слогану компании. Кстати, на официальном сайте компании отличные рецепты и советы по приготовлению, с разбивкой по сложности и времени. Пока едем до места, изучаем.

Мы искупались в море и лучах заката. Фото: Мария КАЮРОВА

Для пикника выбираем побережье в поселке Волчанец. Белоснежный песок, крики чаек, шум прибоя. После активного дня самое время для релакса. Правда наша неугомонная команда и здесь организовывает фотосессию, уж слишком шикарно выглядят машины в закатных лучах.

Шашлык получился очень вкусным. Фото: Мария КАЮРОВА

Пока ребята готовят шашлык, Арина ныряет за спизулой, с этой девушкой точно не пропадешь, теперь в меню не только свежее мясо, но и морепродукты. Овощи, лаваш и немного соуса – простой, классический, но очень вкусный рецепт, который наша компания готова запатентовать, ведь фирменная подача приготовленного шашлыка от пиар-директора – дорого стоит. Отличный ужин в приятной компании и снова в путь. Хотелось бы здесь остаться еще на денек, но уже совсем скоро нас ждут новые локации. Уставшие, но довольные, держим путь во Владивосток, HAVAL в прямом смысле помогает рулить, функция слежения за полосой отлично срабатывает, поэтому зазевавшиеся путники могут не беспокоиться.

ТМ «Слово мясника» обеспечили нам вкуснейший ужин после приключений. Фото: Мария КАЮРОВА

Раскрывать интригу до конца не будем, намекнем лишь немного…Следующие встречи – в Уссурийске и Артеме.

Наш сайт dv.kp.ru. Фото: Мария КАЮРОВА

Атмосферный вечер на природе. Фото: Мария КАЮРОВА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Генеральный партнер: ТМ Слово мясника

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Благодарим партнеров.

ХРОНИКИ АВТОПРОБЕГА:

Заносило на поворотах, уносило в небеса: в третий день автопробега команда «Комсомолки» с нуля освоила мотоцикл и покорила небеса

#ЛетнийДрайвКП вытащил наших ребят из зоны комфорта, и им это понравилось (подробнее...)

Глаза боятся, ноги забираются: первый день автопробега «Комсомолки» выдался жарким

Команда автопробега #ЛетнийДрайвКП разделилась, чтобы стать настоящими покорителями вершин и мастерами безмятежного отдыха (подробнее)

Как я потерял дар речи: команда «Комсомолки» вышла в море со вкусом «ватрушки» во второй день автопробега

Экипажи #ЛетнегоДрайваКП проверили себя на прочность в жаркий конец июля (подробнее)

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