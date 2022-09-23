Режиссер дал несколько уроков молодежи во время фестиваля «Меридианы Тихого». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер, актер, телеведущий и народный артист РСФРС Никита Михалков косвенно вмешался в противостояние двух регионов Дальнего Востока – Приморья и Хабаровского края. После визита во Владивосток, где мэтр дал несколько уроков для творческой молодежи на фестивале «Меридианы Тихого», Михалков отправился в экс-столицу ДФО. Там состоялась беседа с женой губернатора Хабаровского края Галиной Дегтяревой; в разговоре режиссер сравнил регион с Клондайком. По мнению кинодела, краевой центр может стать не только столицей Дальнего Востока, но и столицей России.

Беседа прошла в рамках программы «Культурный код», которую и ведет первая леди Хабаровского края. Михалков, отвечая на вопросы ведущей, подчеркнул, что Дальнему Востоку есть, что предложить стране и миру, поэтому он и прочит экс-столице статус потенциального федерального центра.

– Разверните страну. Если сделать туристический кластер, в который вложить несколько миллиардов. <…> Это Клондайк [регион в США, ставший местом «золотой лихорадки» - прим.].

Иронично, что муж Галины Николаевны, Михаил Дегтярев, не раз отмечался в СМИ спорными высказываниями о нынешнем дальневосточном центре. То «Тупиком Ильича» и «уездным городом» обзовет, то требует вернуть Хабаровску статус столицы ДФО. Одно из последних возмущений чиновника по теме касалось того, что Владивостоку дают слишком много денег из федерального бюджета. В этом противостоянии Дегтярев даже просил губернатора Приморья Олега Кожемяко пари по результатам дальневосточного дерби по хоккею: проигравший должен был надеть «мерч» команды лидера. При этом вышестоящее руководство, напротив, хочет лишь укрепить связь между регионами. Об этом свидетельствует, например, решение расширить Транссиб от Хабаровска до Находки.

Справедливости ради заметим, что нынешний дальневосточный центр Михалков во время беседы тоже похвалил. Он отметил, что любовь к портовому городу зародилась давно, когда спикер еще служил на Камчатке во флоте. Но о регалиях города в вопросах «движения на Восток» и социально-экономического развития режиссер ничего не сказал.

Никита Михалков, напомним, гостил во Владивостоке 2 дня в рамках кинофестиваля стран АТР. Стоит отметить, гастроли влетели местному бюджету в копеечку. Из данных портала госзакупок следует, что Приморский драмтеатр имени Горького за информационное сопровождение фестиваля оплатил структурам режиссера 5 миллионов рублей. При этом за поездку на «Меридианы» мэтру и так были положены солидные выплаты из федерального бюджета Минкульта РФ.

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