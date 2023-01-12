Специалисты в Приморье отловят трех агрессивных тигров, зачастивших в населенные пункты

Приморцы уже много раз жаловались на нежданных гостей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трех конфликтных тигров объявили в официальный «розыск» в Приморье. Ранее они терроризировали жителей нескольких населенных пунктов. После большого количества жалоб и обращений Росприроднадзор дал разрешение на отлов краснокнижных кошек, поэтому группы Госохотнадзора уже находятся на местах, где дикие звери могут выйти к людям, сообщили 12 января в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья рассказали, что публикации на тему конфликтного поведения хищников участились в СМИ и социальных сетях. Люди жалуются на отсутствие внимания местных властей на данную проблему.

– Наши специалисты проверяют каждый сигнал о конфликтном поведении тигров и других диких животных, поступающий на телефон горячей линии Госохотнадзора, при необходимости на место выезжают специалисты. В случае, если информация подтверждается, ситуация берется на контроль, такого тигра сначала пытаются отпугнуть. Это часто срабатывает. Но если хищник продолжает демонстрировать нестандартное поведение, может быть принято решение о его отлове. Оно требует согласования с органами Росприроднадзора на федеральном уровне, поскольку амурский тигр входит в число особо охраняемых биологических видов, занесенных в Красную Книгу России, после чего начинаются мероприятия по отлову, – поделился первый заместитель министра Алексей Суровый.

Следует отметить, что один из тигров в конце прошлого года много раз выходил к автомобильным дорогам и населенным пунктам Шкотовского района. Второго хищника замечали жители Красноармейского района (село Измайлиха и другие), третьего – в Дальнереченске и Пожарском округе (село Знаменка и другие).

По словам экспертов, главной причиной конфликтного поведения диких зверей становится ненадлежащее содержание собак и бесконтрольный выпас скота. Привлекают животных и свалки около жилых домов.

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