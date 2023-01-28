В Приморье осиротевший леопард Leo 260M впервые поймал крупную добычу

По словам специалистов, леопард чувствует себя хорошо. Фото: принтскрин видео.

Спасенный дальневосточный леопард Leo 260M научился охотиться на копытных. Совсем недавно в Центре реабилитации он добыл своего первого пятнистого оленя. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

То, что пятнистый хищник добыл оленя доказывает, что он становится ближе к тому, чтобы его выпустили в естественную среду обитания. По словам специалистов нацпарка, леопард чувствует себя хорошо. И хоть он содержится в условиях, близких к природным, пространство вокруг него ограничено, из-за чего ему проще выследить и поймать добычу. В будущем к нему планируют выпускать еще оленей.

И хоть леопард в хорошем состоянии, его реабилитация продолжается, предположительно, к выпуску в дикую природу он будет готов в конце августа. А до этого момента ему нужны олени и кролики для питания и улучшения своих охотничьих навыков.

В случае успешной реабилитации Leo 260M планируют «заселить» в Уссурийский заповедник. Этот хищник может стать одним из первопроходцев в реинтродукции дальневосточного леопарда на территории, с которых пятнистые звери исчезли по вине человека.

Напомним, что осиротевшего Leo 260M спасли летом 2022 года. Нашли его на территории «Земли леопарда», специалистам пришлом вынуждено изъять малыша из дикой природы. На его теле обнаружили раны, некоторые из которых были заражены паразитами.

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