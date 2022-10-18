Жителя Уссурийска, который украл родного сына, нашли спустя несколько месяцев

Мужчина приехал к сыну в день похищения под предлогом передать ему подарок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершились поиски пропавших отца и сына Руслана и Станислава Нургалиевых из Уссурийска. 23 июля мама мальчика забила тревогу, когда ее бывший супруг перестал выходить на связь и не соизволил сказать, куда он увез ребенка. Мужчину и маленького Славу нашли только в октябре. О том, где все это время скрывался приморец с мальчиком, и какое продолжение ждет эту историю, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Родители 9-летнего Славы не живут вместе с декабря 2021-го года. Руслан Нургалиев приехал к сыну в тот злосчастный день под предлогом передать подарок. В дом заходить не стал, мальчик вышел на улицу и так и не вернулся домой. Фотографии ребенка и просьбу о помощи найти его разместили в социальных сетях, об этом писали СМИ, к поискам подключились волонтеры отряда «ПримПоиск». Но время шло, а зацепок, куда же мужчина забрал сына так и не было, его объявили в федеральный розыск.

– 16 октября в Уссурийске отца пропавшего ребенка задержали полицейские. Мужчину доставили для разбирательств в отдел полиции. С ним провели профилактическую беседу. Также составили административный протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материал направили на комиссию по делам несовершеннолетних, – рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе МВД Приморского края.

Отец-похититель все это время был рядом. К счастью, не повторилась история трехлетнего Ромы, которого папа увез от мамы прямиком на Камчатку, да еще и устроил погром в детском садике. В ведомстве также отметили, что Руслан Нургалиев не причинил вреда ребенку. Славу вернули к маме, которая так ждала его все эти месяцы. Мальчик уже ходит в школу, ему предстоит наверстать учебную программу.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как пятилетнюю малышку увел в лес знакомый ее семьи. Девочка осталась совершенно одна на всю ночь, так как мужчина бросил ее и ушел. Она чудом выбралась голодная и искусанная клещами. Похитителя нашли спустя несколько месяцев и арестовали. Обвинение по статье о покушении на убийство несовершеннолетней ему предъявили заочно еще во время поисков. Расследование уголовного дела продолжается.

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