Управляющие компании Владивостока заплатят крупные штрафы за неубранные снег и мусор

Жители Владивостока жаловались на мусорные свалки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Снежный циклон обрушился на Приморье в декабре 2023 года, но последствия его до сих пор устраняют специалисты. Прошел почти месяц, но, по словам жителей Владивостока, некоторые придомовые территории до сих пор остаются неочищенными, а усугубляют ситуацию мусорные свалки. За несвоевременное выполнение работ в городе оштрафуют управляющие компании и ТСЖ, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самый крупный штраф за неубранный снег достиг 250 тысяч рублей, а за мусор во дворах несколько УК заплатят больше полумиллиона рублей. Проводили мониторинг придомовых площадок, выносили предостережения и выписывали штрафы государственной жилищной инспекции и административно-территориальных управлений.

– К уборке УК должны приступить в течение суток с момента прекращения осадков. И продолжать работы, пока все подъезды к придомовым территориям не будут очищены и обработаны противогололедными материалами. Границы зоны ответственности УК четко ограничены кадастровым паспортом, то есть в границах земельного участка, сформированного для использования и дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома. Если кадастровый паспорт отсутствует, то по правилам благоустройства прилегающая территория все равно должна быть убрана, – прокомментировали они.

Следует отметить, что пожаловаться на бездействие своей УК владивостокцы могут через систему ГИС ЖКХ.

Напомним, «Комсомолка» писала, что весь мусор с контейнерных площадок специалисты должны были вывезти до 9 января включительно.

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