Профессионально вцепилась в горло: бездомные собаки продолжают нагонять жути на жителей Приморья

Автомобилист пытался отогнать псов, но безуспешно. Фото: @newsartema.

В последние дни повсеместно звучат новости о нападении бездомных собак то на людей, то на других животных. Голодные дворняги не щадят никого. В этот раз наживой бродяг стала косуля, которая даже не успела отбиться. Спасти парнокопытного попытался автомобилист, но безуспешно. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сообщает автор фотографий, все произошло в районе Тавайзы – это одно из названий бухты Муравьиная, которая находится около Артема и неподалеку от Шаморы. Совсем рядом с дорогой три среднего размера собаки догнали косулю. Одна из них молниеносно и, как отмечает очевидец, «профессионально вцепилась в горло». Такой маневр сразу же обездвижил несчастное животное, и косуля рухнула на землю.

– На сигналы машины собаки не реагировали. Увы, косулю не спасти. Будьте осторожны, прогуливаясь в данном районе. Здесь обитают голодные собаки, – советует житель Артема.

Между тем, совсем недавно бешеные собаки также зверски накинулись на детей в Чугуевском районе. Добычей четвероногих едва не стали ребята 10,12 и 13 лет. После этого случая жертвой собак стала еще одна 14-летняя школьница, следком завел уголовное дело – халатность.

Из-за частоты подобных инцидентов в районе ввели режим ЧС, который продлился двое суток – пока всех беспризорных животных не отловили спецслужбы. На момент написания материала корреспонденту «КП-Владивосток» стало известно, что режим ЧС уже снят.

– Стая собак по улице 50 лет Октября была отловлена. Работы по отлову продолжатся в плановом режиме.

Напомни, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Артеме стая бездомных собак набросилась на ребенка. Мальчику просто повезло быть одетым в двое штанов, которые спасли его от последствий укуса.

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