А был ли медведь? История с нападением хищника на человека в Приморье получила продолжение

Сам пострадавший, как выяснилось, держит всю информацию в тайне. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Инцидент, который произошел в Приморском крае еще в конце января, до сих пор обсуждают местные жители. Большинству интересно, нашелся ли медведь, который напал на пенсионера в Партизанске? В истории по-прежнему слишком много вопросов и почти ни одного ответа. Однако, как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», поиски хищника на сегодняшний день прекращены. Подробности в материале.

История, как говорят специалисты, достаточно «темная». До сегодняшнего дня установить факт достоверности нападения медведя на мужчину так и не удалось. Место, где, предположительно, произошла стычка, так и не было найдено. А изначально местные обратились в профильное ведомство и вовсе с сообщением о нападении тигра, а не медведя.

– «Тигр напал в пределах населенного пункта на человека» – изначально такая пришла информация. Человек (пострадавший) сам отказывается давать комментарии по этому поводу. Не понятно, почему из этого тайна делается. Если человек делает тайну – значит, есть на то причины, – уточнил генеральный директор АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Сергей Арамилев.

Специалисты, к слову, после обращения выехали на место, обследовали территорию и даже сотрудничали с местными егерями. Поиски результата не дали – место нападения найти так и не удалось.

– Ни обломанных веток, ни элементов одежды – ничего не нашли. Гималайские медведи могут спать не только в берлогах, кстати. У нас в крае были случаи, когда человек шел по лесу и наступал на медведя, который спал. Хищник мог «покатать» человека и побежать дальше. А может и вовсе незаконная охота была, – предположил первый заместитель министра лесного хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Кстати, о том, что мужчина действительно мог случайно разбудить зверя, мы тоже писали.

Как оказалось, сам пострадавший обстоятельства нападения так и не вспомнил, место встречи с медведем показать тоже не смог. А вот внучка, с которой мы связывались после ЧП, рассказала, в каком состоянии мужчина появился на пороге дома перед супругой – в сапогах, полных крови.

Возникает вполне резонный вопрос: а был ли медведь? Специалисты считают, что если схватка все же имела место, то в этом случае хищник обязательно бы проявил себя еще раз. И ведь действительно, жители Партизанска после ЧП обращались в компетентные ведомства с сообщениями о том, что видели косолапого прямо в центре города у мусорных баков.

– Следов медведя не было нигде. Если бы следы были обнаружены поисковыми группами, то его бы нашли. Раненный медведь в лесу – это бомба замедленного действия, и местные это тоже понимали. Они пытались найти того медведя разными путями. Но его нигде не обнаружили. Тут два варианта: либо животное повторно легло в спячку, либо медведя и не было, – подытожил Сергей Арамилев.

Редакция «Комсомолки» неоднократно пыталась связаться с пенсионером, но все тщетно: мужчина на связь выходить категорически не хотел. Какое-то время с корреспондентом общалась внучка Светлана, которая рассказала, как себя чувствует дедушка и какие эмоции переживает после встречи с животным. Но потом и она вдруг тоже перестала отвечать. Любая связь с мужчиной, который в свои 77 лет стал знаменит на всю Россию, оборвалась. Из последних новостей: теперь предстоит длительное восстановление, а также операция на руку. Кроме того, сильно пострадало и моральное здоровье пенсионера – говорит, что постоянно перед глазами «медвежья рожа», и не может спать. На этом загадочная история завершилась.

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