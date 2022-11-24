Здание роддома загорелось в Приморье

Прибывшие на место ЧП пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Утро четверга, 24 ноября, в Партизанске началось с пожара. В маленьком городке загорелось здание местного роддома. Если быть точными, то возгорание случилось в административной части помещения. Прокуратура уже проводит проверку по факту инцидента. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Звонок на телефон пожарно-спасательной службы поступил в 8:04. На другом конце провода сообщили, что горит корпус городской больницы №1 на улице Ленинская. Как стало известно корреспонденту «КП-Владивосток» от источника, загорелся роддом.

Пока пожарные двигались к месту ЧП, из здания своими силами эвакуировались 15 человек – персонал медицинского учреждения. Когда спасатели прибыли, то из окон второго этажа уже вовсю шел дым. Как оказалось, горели коробки с медикаментами. Почему они оказались в кабинете административной части – пока что загадка.

Кабинет, где произошло возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В МЧС Приморья сообщили, что огонь повредил 10 квадратных метров кабинета. Погибших и пострадавших нет, сейчас на месте работают дознаватели.

Заинтересовалась пожаром и местная прокуратура – уже организована проверка по факту возгорания в здании городской больницы. Более того, немногим ранее, с 11 по 14 ноября, та же прокуратура и сотрудники Госпожнадзора МЧС России проводили проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в этой больнице. По итогу специалисты выявили ряд нарушений, которые стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что в 2020 году здесь же, на Ленинской, уже горела больница. Тогда пожар был очень серьезным. Огонь успел распространиться на 300 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали больше 70 человек.

Чуть позже стало известно, что , как уверяют очевидцы, в момент происшествия в больнице находился мэр Партизанска Олег Бондарев. Глава города лежал в неврологическом отделении на обследовании.

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