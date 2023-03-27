Наказание назначил Ленинский районный суд во Владивостоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор экс-прокурору Дамиру Ниязову. Его признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, бывший сотрудник ведомства с февраля по июль 2021 года должен был получить через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за ходатайство в суде за условно-досрочное освобождение одного из заключенных. Крупную сумму должен был отдать экс-адвокат Виталий Хандобин, однако осуществить задуманное ему не удалось, его задержала УФСБ по Приморью. В деле замешан еще один фигурант – Анатолий Чубенко.

Дамиру Ниязову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 15 миллионов рублей – в десять раз больше взятки. Также ему на пять лет запретили занимать должности на государственной службе.

Один из посредников во взяточничестве получил свое наказание. Анатолий Чубенко проведет четыре года в исправительной колонии строго режима, заплатит штраф в размере трех миллионов рублей, четыре года он не сможет занимать государственные должности в федеральных службах и правоохранительных органах.

Приговор Виталию Хандобину вынесли еще в октябре 2022 года – штраф в 2,5 миллиона рублей. Краевая прокуратура не согласилась с наказанием экс-адвокату, посчитав его слишком мягким, и добилась того, чтобы уголовное дело направили на апелляционное рассмотрение.

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