Вместо рыка вырвалось мяуканье: «ссора» Leo 260M с вороной попала в объектив фотоловушки «Земли леопарда»

Пятнистый хищник готовится к возвращению на волю. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спасенный летом леопард Leo 260M «поругался» с вороной и попытался напасть на нее, однако птица спаслась бегством и улетела на ветку дерева. Видео с разговором пятнистого хищника и пернатой опубликовали сотрудники национального парка «Земля леопарда».

Сейчас леопард живет в новом вольере, где готовится вернуться на волю и охотится на кроликов. Видимо, незваная гостья в лице вороны хотела полакомиться чужой добычей, что не понравилось зверю: он кинулся на птицу, в попытке поймать, но та улетела, чтобы не попасться в когтистые лапы. Leo 260M хотел показать, кто хозяин территории, но вместо грозного рыка из его пасти вырвалось мяуканье.

По словам специалистов нацпарка, взрослые леопарды равнодушно относятся к воронам, но совсем юные проявляют к ним интерес и не против поиграть. В дикой природе эти падальщики и редкие кошки могут взаимодействовать. Успешная охота пятнистых хищников помогает птицам питаться, пернатые же с высоты карканьем подсказывают млекопитающим, где находится добыча.

Напомним, что Leo 260M нашли у границ «Земли леопарда» в августе этого года. На теле малыша были небольшие раны, часть из них паразитами. Сейчас ему около восьми месяцев, вес увеличился до 17 килограммов, каждый день он питается кроликами и олениной.

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