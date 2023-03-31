Данила Кислицын проведет под стражей чуть больше месяца. Фото: Прокуратура Приморского края

Прошло несколько дней с тех пор, как во Владивостоке заключили под стражу печально известного на все Приморье жесткого истребителя животных Данилу Кислицына. Депутат ЗСПК Анна Алеко обратилась к прокурору Сергею Столярову, чтобы он взял под личный контроль дело этого человека, имя которого приводит в ужас жителей. Злодеяния живодера до сих пор вызывают гнев у многих. О якобы «проделках» Кислицына трубят отовсюду, а реакция органов власти, считают жители и зоозащитники, до минувших событий была минимальной.

Местные волонтеры «воюют» с догхантером, пытаются остановить своими силами и добиваются для него справедливого наказания (ведь пока что он несет наказание за поджог приюта, то есть повреждение чужого имущества). В эфире радио «Комсомольской правды» (90.4 FM) во Владивостоке известная зоозащитница Виктория Федонюк рассказала о своей борьбе со звериным мучителем и о том, как сократить численность беспризорных животных.

ЧТО ИМ ДВИЖЕТ?

– Эта тема непростая. И придется называть вещи своими именами. Настало время, когда об этом стоит говорить прямо и открыто, иначе это зло не искоренить, – с этих слов Виктория начала свой рассказ о том, что ей известно и Кислицыне.

По словам собеседницы, мужчина общался со своими подельниками на запрещенных сайтах, но и в открытом доступе в своих социальных сетях не боялся писать о своих поступках. С 2014 года, утверждает Виктория, он массово травит не только бездомных, но и домашних собак, лишает жизни котят, разбивая их мордочки в кровь, сворачивает шеи голубям.

Свои злодеяния он совершает не только на улицах, но и наведывается в приюты, в которых содержатся бездомные животные. Об одном из таких случаев «Комсомолка» писала ранее. Как поделилась Виктория, когда здесь участились поджоги, хозяйке учреждения пришлось взять кредит на 200 тысяч рублей, установить камеры видеонаблюдения, установить забор, чтобы защитить животных. В третьем пожаре заживо сгорела собака в вольере, а общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Напомним, в СИЗО мужчина оказался по факту лишь одной попытки поджога.

Виктория Федонюк. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Виктория до сих пор не понимает, что именно толкает Кислицына на его преступления.

– Я думаю, он не здоров, но это должны решать компетентные органы. Возможно им движет жестокость, какая-то мстительность или что-то из детства. Но в любом случае – это не нормально. Я долго время наблюдаю за его деяниями и меня удивляет бездействие правоохранительных органов.

Виктория поделилась, что год назад, когда Кислицын массово потравил собак на Карьерной во Владивостоке, ей позвонили очевидцы. По ее словам, были собраны все материалы для заведения уголовного дела: записи с камер видеонаблюдения, заявители, труп собаки, была экспертиза, которую проводили в Уссурийске за свой счет.

– Итоги вскрытия должны были отправить в ОП3, однако участковый заявил, что у него ничего нет. Я изучала материалы этого дела, но там не видела результатов. Также я заметила, что из по делам Кислицына пропадают документы, например, об избиении женщины в 2018 году.

ЖИВОДЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Собеседница предполагает: в интернете, мол, есть целая группа, посвященная маниакальной идее истреблять животным. Виктория уже боится за свою жизнь: говорит, после задержания Кислицына 2 марта спустя три дня ей на личный номер стали приходить сообщения. Содержание не для слабонервных: неизвестные обещали пырнуть ее заточкой под ребра.

Угрозы, которые присылают Виктории. Фото: предоставлено Викторией Федонюк.

Естественно, она не стала это терпеть и уже 15 числа написала жалобу в УМВД по Приморью. Она также рассказала о том, что в комментариях в социальных сетях кто-то распространяет ее личные данные и недостоверную информацию о ней. В этом убедился и корреспондент «Комсомолки». В одном из Telegram-канале, посвященному Приморью, появилась фотография Виктории с ее номером телефона, оскорблениями и призывом избить женщину палками. Ругательства посыпались и в адрес другого человека, который сказал, что живодера надо посадить на десять лет. Три года подряд предположительно подельники догхантера угрожают и другой зоозащитнице.

Фотография, которая распространяется в социальных сетях. Фото: Социальные сети

– Бездействия правоохранительных органов ОП-3 и УМВД Владивостока говорят о том, что преступления в отношении животных никого не интересуют. У меня есть подозрения, что у Кислицына есть высокопоставленные единомышленники, которые также ненавидят четвероногих и нарушают закон, уменьшая численность беспризорных.

КАК ИСКОРЕНИТЬ ЗЛО

Но возникает вполне логичный вопрос, неужели нет никаких способов избавиться от живодеров как минимум в городе? По мнению Виктории, выход есть, администрации и полиции необходимо наладить взаимодействие с зоозащитниками, которые знают всю эту «кухню» изнутри и могут помочь, например, сбором информации.

Корреспондент редакции интересовался у полиции, какое наказание предусматривается за живодерство. Как ответила журналисту специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Владивостоку, старший лейтенант внутренней службы Юлия Басацкая, по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) грозит уголовная ответственность.

Сообщения приходят женщине после задержания Кислицына. Фото: предоставлено Викторией Федонюк.

– Наказанию подлежат лица, которые жестоко обращались с животными из хулиганских или корыстных побуждений, либо использовали садистские методы, повлекшие смерть или телесные повреждения. Уголовная ответственность грозит и тем, кто изувечил животное в присутствии детей младше 14 лет. Наказание назначают для людей минимум с 16 лет, если человек не достиг этого возраста, материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИМ ТОЖЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

С живодерами разобрались, но как же тогда помочь бездомным животным и сократить их численность на улицах, не прибегая к жестоким методам? У Виктории есть ответ и на этот вопрос. По ее словам, самое главное, что можно сделать в первую очередь – создать муниципальные приюты и помогать уже существующим, например, земельными участками, помещениями или кормами. Также необходимо контролировать промышленные зоны (стоянки, стройки), на территории которых бесконтрольно плодятся щенки. Ввести бесплатную стерилизацию и лечение четвероногих, попавших в ДТП.

– Мы готовы принять большое количество животных и содержать их до естественной смерти, только нам от администрации нужна небольшая поддержка. Я помогаю одному приюту, официально зарегистрированном в 2023 году. Мы рассчитываем получить гранты, так как нужны финансы. Кроме того, эту организацию постоянно переселяют с одного места на другое, нормальное помещение никто предоставить не может. Последний переезд обошелся в 80 тысяч рублей. Нас называют «зоошиза», но чем мы плохи? У нас большое сердце и мы не можем пройти мимо тех, кто попал в беду. Точка в этой истории еще не поставлена. Несмотря на многочисленные сообщения зоозащитников, нужно помнить – преступления арестованного Кислицына не доказаны в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дыши, маленькая»: догхантер из Владивостока терроризирует целые районы

Во Владивостоке неизвестный отравил бездомную собаку и оставил ее умирать в конвульсиях (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.