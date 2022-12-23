Бабка за дедку, внучка за бабку: жители Владивостока продолжают вытаскивать автобусы из сугробов

Жители Владивостока помогают общественному транспорту преодолевать сугробы. Фото: принтскрин видео.

Снежный циклон бушует в Приморье уже третий день и приносит большие неудобства жителям края. Дорожные службы Владивостока продолжают работать в усиленном режиме работы, но коллапс на дорогах города не оставляет людей равнодушными. Несмотря на это, больше 400 автобусов вышло на маршруты утром 23 декабря, однако снежный накат и метель вносят свои коррективы в работу общественного транспорта. Приморцы делятся видеозаписями своего «путешествия до работы» в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поддержка и взаимовыручка в непогоду очень важна. Владивостокцы вновь поделились видео, в котором местные жители толкают огромный автобус, застрявший в снегу. Произошло все на конечной остановке маршрута Нейбута. Когда казалось, что шансов продолжить движение у водителя – нет, небольшая группа людей бросилась на помощь.

Вырваться из снежного «плена» общественному транспорту удалось, чего не скажешь о других маршрутках, которые застряли в том же районе Владивостока. В последствии, некоторое время движения по этому маршруту не было, а людям приходилось добираться – пешком.

Переставали ходить автобусы также на улице Минеров. Однако причиной был вовсе гололед и снежный накат, а провод, который оборвался и упал на дорогу.

Очень медленно, но верно шла к своей цели маршрутка номер семь. Терпение водителя вдохновило местных жителей, но отправиться по своим делам они предпочли на такси.

Журналист «Комсомолки» связался с пресс-службой администрации, чтобы выяснить, изменилось ли расписание общественного транспорта:

– С утра, по данным автотранспортных предприятий, на маршруты вышло 412 автобусов. Транспорт работает, однако снегопад создает сложности на дорогах, поэтому возникают сбои в графиках движения. На ряде участков движение автобусов серьезно затруднено.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в связи со снегопадом глава города рекомендовал работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу или сократить рабочий день, а занятия в школах были отменены. Расчистка и обработка дорог противогололедными материалами идет в круглосуточном режиме.

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