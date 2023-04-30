Очень приятная пара: жители Камчатки застали рядом медведя и лису

Медведи - один из главных символов камчатки. Фото: Рушан КАЮМОВ

Жителям камчатки посчастливилось запечатлеть вместе медведя и лису. Звери сами вышли к проезжей части поближе к людям, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Диких зверей удалось повстречать неподалеку от реки Авача. Медведь то и дело бродил по грязному от машин снегу, а лиса пристроилась неподалеку. Автор видео находился неподалеку и успел все запечатлеть на камеру. Мужчина даже попытался привлечь их внимание, хотя так делать нельзя. Лисица уж точно не представляла опасности для человека, а вот огромный медведь, который вышел из спячки – это уже совсем другая история. Однако все обошлось.

– Миша! Миша и лисичка. Очень приятная пара, – прокомментировал происходящее оператор.

Кстати, лисы могут следовать за медведями, потому что любят подворовывать их добычу. Не зря этих рыжих созданий прозвали хитрыми. Ранее «Комсомолка» писала про необычный случай с косолапым на Камчатке. В селе Ганалы Елизовского района, в котором насчитывают не так уж и много дворов, на крыльце дома обнаружили бурого медведя. Мужики, которые сфотографировали косолапого хищника, рассказали, что зверь улегся на пороге жилого дома и не хотел уходить, хотя его уже дважды выгоняли в лес.

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